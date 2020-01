La modelo, actriz y Miss Universe 2006 Zuleyka Rivera solo tiene "buenos recuerdos" de sus encuentros con el astro de la NBA Kobe Bryant, quien falleciera este pasado domingo en un accidente de helicóptero en Calabasas, California.

La boricua compartió en sus redes sociales un mensaje y fotos en las que aparece con la leyenda del baloncesto.

"Very hard to believe... lo conocí hace más de 13 años atrás. Además de lo evidente, lo talentoso, lo soñador, dedicado, y el gran legado que logró me demostró ser una persona muy amable. Recuerdo que siempre buscaba la forma de hablar español para no hacerme sentir excluida del grupo, pues español en aquel entonces era el único idioma que yo conocía. Solo buenos recuerdos vivieran en nuestras memorias de esta gran leyenda Kobe Bryant".

En el accidente, también murió la hija de 13 años de Bryant, Gianna María, y otras siete personas.