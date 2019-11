Alexis y Fido vienen con su calibre Por Rosa Escribano Carrasquillo 11/12/2019 |11:45 p.m.

Su nuevo tema demuestra que, definitivamente, siguen siendo los “Reyes del perreo”. Si bien cuentan con la colaboración de dos exponentes urbanos de la nueva generación, la base musical de su sencillo reciente muestra la fidelidad a los ritmos que los han distinguido a lo largo de su carrera.



El tema Calibre, que lanzaron en agosto, muestra la evolución que resulta inevitable en el proceso de seguir manteniéndose en el favor del público, pero siempre usando como plato fuerte la esencia que los ha convertido en un dúo icónico con sus temas románticos y sensuales.

“Decidimos sacarlo para seguir calentando lo que es la carrera de Alexis y Fido, ya que tuvimos unos meses que no sacábamos nada musicalmente”, reveló Fido. “Estamos preparando el nuevo disco, y en el tema Calibre tenemos a Nio García y a Casper, que están ahora fuerte en lo que es la nueva generación en el género”, observó. “Estamos apoyando a esta nueva generación, y también nos da a nosotros un refresh con los jóvenes que están escuchando este movimiento”.

Al hablar del contenido del tema, Fido aborda que “se llama Calibre por la mujer, que está bien dura”. La letra también resalta la actitud de quien se da puesto en asuntos del amor. Este aspecto lleva a Alexis a reflexionar sobre la dinámica de conocer a alguien con esta personalidad. “A mí las mujeres difíciles no me gustan porque siento que se complica todo. A mí me gusta la mujer que sea abierta, que fluya mientras pasan los minutos, las horas”, expresó pensativo el artista, quien actualmente vive una relación con la venezolana Evelyn Montilla. De paso, fue enfático en lo importante de respetar a la mujer, fuera de imponerse. “Le doy consejos a mis familiares y mis amistades, y hasta a mi hijo (Daylan), que cuando vayan a hacer acercamientos a una mujer, ya sea para conocerla, para invitarla a un lado, que siempre dejen que la mujer sea la que ponga las reglas, que sea la que hable, que sea la que dirija el barco”, mencionó con firmeza el reguetonero, quien, por otro lado, resalta la complacencia de haber contado con Nio García y Casper para el tema.

“Pudimos haber escogido otros colegas. Nos gustaron mucho los dos porque se nos parecieron mucho a Alexis y Fido en nuestros inicios, y con esa misma energía, y ese mismo movimiento, dijimos ‘vamos a trabajar con ellos en el próximo tema’, y se los presentamos y les gustó, y ya en una semana, los dos habían grabado, sacamos canción, video, y todo, y gracias a Dios, nos ha ido muy bien”.

El dúo se presentará este viernes en Vivo Beach Club, en Carolina. “Hace tiempo que no venimos a cantar y queremos que la gente sepa que estamos vigentes todavía. Estamos trabajando un nuevo disco que sale ahora en enero, si Dios quiere, y venimos a cantar el tema Calibre, que nunca lo hemos cantado desde que salió”, destacó Alexis sobre el show, que repasará éxitos como Contéstame el teléfono, Rompe la cintura, 5 letras y Dondequiera que estés llegaré, entre tantos otros.

Siguen con el enchule

Alexis compartió con ilusión la química que prevalece en su relación con su esposa. "Seguimos enchulados los dos. Llevamos más de cuatro años ya como pareja, y me tiene malo porque es que es una mujer encantadora, y todos los días siempre está con detalles, y es una mujer muy amorosa, muy cariñosa, muy romántica, y eso es lo que le hace falta a mi vida", resaltó con una amplia sonrisa sobre la también madre de su pequeña Evenly Joy.

La pareja, radicada en Colombia, cada vez está más cerca de vivir en Florida. “A nosotros nos aprobaron la Visa para ella. Nos falta la entrevista que es de los americanos de la embajada venezolana”, dijo. La fecha para este proceso, han decidido posponerla, ya que, una vez aprobada, “tenemos 190 días para salir del país, y no he vendido mi casa (en Puerto Rico). Quiero hacerlo más organizado. Tengo que vender mi casa en Puerto Rico, comprar la otra en Florida, y ahí activamos la entrevista para salir cuando queramos, poder venir a Puerto Rico a visitar la familia, y después, de ahí, nos vamos a Florida”.

Boletos a la venta a través de Fangig.com y Vivobeachclub.com.