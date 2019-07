Arrestado nuevamente el cantante R. Kelly por delitos sexuales Por The Associated Press 07/12/2019 |06:47 a.m.

R. Keyy fue arrestado en febrero y acusado de abuso sexual de cuatro mujeres, tres de las cuales eran menores de edad, y se declaró inocente aunque todavía no se ha celebrado ese juicio. (AP)

El pliego acusatorio incluye 13 cargos incluyendo pornografía infantil, tentación de un menor y obstrucción de justicia.