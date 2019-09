Casper Mágico viene con el corazón roto con el sencillo "Fantasmita" Por Rosa Escribano 09/16/2019 |11:45 p.m.

Contar con una carrera como solista en el género urbano nunca fue parte de su plan. Sí, le gustaba la música, pero no se veía como un intérprete que fuera el protagonista en una tarima.

Sin embargo, aunque ser corista lo veía como una oportunidad de valor, las puertas siguieron abriéndole paso para ganar el destaque con el que cuenta hoy día.

“Cuando era más chamaquito, yo jugaba mucho baloncesto, y ahí es que conozco al hermano de Anuel (AA)”, recordó una de las voces del famoso tema Te boté, de su creación. “Hago la relación con ellos, con su familia. Ahí es que entonces empiezo a bregar, a coger ese amor por la música”, compartió. “Queríamos hacer algo, lo que pasa es que para ese tiempo, entrar en el género era bien difícil, y más cuando uno era talento nuevo”, agregó Julio Alberto Cruz García o "Casper Mágico", quien promueve el sencillo Fantasmita.

Pero esta dedicación se interrumpió cuando, años después, se involucró en pasos que lo llevaron a cumplir cárcel por narcotráfico. Fue meses después de salir, alrededor de sus 19 años, mientras trabajaba como lavaplatos y “limpiando cocinas en los hoteles”, que se reencontró con la música y la vio como una oportunidad de resurgir en este ámbito.

“Estaba buscando la forma de superarme”, recordó sobre esos momentos, en que se enteró de que se convertiría en padre por tercera ocasión, y por vez primera con su nueva compañera sentimental. “Ahí es cuando entonces yo me fui de corista de Anuel”.

La experiencia se vio afectada por el arresto del trapero por posesión de armas de fuego en 2017. “Cuando él cae preso, hablé con él y le dije ‘voy a empezar a cantar porque yo también tenía ese sueño’, y él no tuvo ningún problema. Mi pensar siempre era que cuando Anuel saliera de la prisión, seguir siendo su corista”, mencionó. “Pero con el tiempo, mi carrera fue como que estructurándose más. Se pegó Te boté. Empecé a hacer un montón de parties, y la gente me empezó a ver como un artista y no como un corista”, asunto que le sorprendió.

“No me lo esperaba porque en realidad, yo lo hacía porque estaba pasando una situación de que no tenía dinero, y decía que en la música se puede hacer dinero siempre y cuando haga buena música, y gracias a Dios, han sido muchas bendiciones que han venido después de ese tema. Pude comprarle una casa a mi mamá. Me pude comprar un carro, compré una guagua a mi esposa”.

No lo quieren

En el éxito Te boté, cuyo vídeo de la versión remix se posicionó como número uno en la plataforma YouTube en la categoría de vídeos de música más relevantes del 2018, el artista presume que es quien decide terminar la relación. Pero en su sencillo Fantasmita, la historia cambia.

“Estamos con el corazón roto (ríe). Es algo como que, la pareja está ahí pero no está. En una de las partes de la canción, está preguntando que está con otra persona. Hay veces en que la ves, hay veces que no. Es como una fantasma”, detalló.

El sencillo estará incluido en el EP que está trabajando, y para el que contempla temas de reguetón y dancehall con letras más comerciales y limpias.

“Lo estoy poniendo en práctica para que, igual que como un adulto lo puede escuchar, también un niño”, compartió pensativo. “Así como mis hijos escuchan mis canciones, también sé que hay otros niños que las pueden escuchar”, dijo el padre de una menor de 13 años, un varón de 9, y una niña de 4. “Por eso estoy poniendo en práctica limpiar mis letras”, enfatizó la voz del éxito No te veo, vídeo con 33 millones de visualizaciones en YouTube y 38 millones en la versión remix con Anuel AA.

“Es de esa mujer que quizás tú la tengas un tiempo, pero como que ya después, no te quiere hacer más caso, quizás por cosas que uno hace”, destacó sobre este otro tema.

“Ahora es lo contrario, a mí me botaron, y en una de las líneas lo digo, fuiste tú la que me botaste a mí”, mencionó el artista, quien, de paso, destacó la importancia de aprender a aceptar un adiós en una relación. “Es duro que te digan que no, y más cuando uno sabe que fue por culpa misma de uno”, dijo. “Hay personas que se encierran y se obsesionan con que esa persona tiene que ser tuya, y no, no está bien”, lamentó, y expresó su postura sobre la violencia doméstica.

“Estoy bien en contra de la violencia en contra de la mujer. El hombre que hace eso no se puede llamar ni hombre. Es una basura”, sostuvo.