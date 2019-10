Cauty quiere que dejes de sufrir Por Rosa Escribano Carrasquillo 10/22/2019 |11:45 p.m.

El fin de una relación amorosa suele llevar a momentos de tristeza y frustración. Pero fuera de caer en la autocompasión y en una conducta destructiva, hay que levantarse.

Esta manera de pensar fue la que motivó al exponente urbano Cauty a componer su nuevo sencillo, Lloras, que estrena hoy junto con su vídeo musical.

“El tema se enfoca más en una mujer que la pasó mal con su expareja y cayó en un estado de depresión”, explicó el también compositor. “Le estoy diciendo qué puede hacer para salir adelante, por eso menciono no solo que tiene a sus amigas para que la busquen; que salga, que se distraiga”, añadió, y resaltó su interés en apartarse de la tendencia usual en estos temas, de cantar “estás mal por él, mejor vente conmigo”.

De paso, destacó su interés en que el sencillo sirva como apoyo para quien atraviesa una situación difícil, más allá de una relación de pareja.

“El mensaje como tal no se tiene que centrar en eso. Puede ser una mujer que está en depresión porque tiene problemas de familia o porque tiene problemas con ella misma, por su autoestima. Lo que busco con el tema es que si una persona está en ese estado, que lo escuche y quiera salir adelante”.

El vídeo, que estrena hoy, también sigue la intención de levantar el ánimo.

“Soy esta presencia que aparece y le está diciendo que no cometa una locura. La ve que está usando pastillas, que ve unas tijeras y piensa cosas, y estoy constantemente como que le cambio las pastillas por una foto que ella tiene con sus amigas, con el recuerdo de ese momento, y esa es la dinámica, de animarla”.

Al hablar sobre las motivaciones para interesarse en el tema de la depresión, que en esta ocasión lo lleva con el pretexto de una relación amorosa, confesó sentirse comprometido con un problema de salud mental al que entiende que todavía no se le presta la atención debida.

“Lo que pasa es que con el pasar de los días veo diferentes personas que tienen problemas”, manifestó con preocupación. “Hace unas semanas perdí también a un tío, con problemas, y se encerró y murió”, agregó sin entrar en detalles.

“Son temas que en el género (urbano) nadie los toca y siento que hasta en el mismo género hay gente con problemas, que los veo que están mal”, lamentó Christian Daniel Mojica, y puntualizó su compromiso de utilizar su música para no solo componer temas románticos o divertidos.

A su vez, a quien atraviesa una situación de depresión, invitó a buscar ayuda. “Lo primero es aceptar el problema, porque cuando tú no aceptas el problema, no buscas soluciones porque piensas que tienes todo bajo control. Además, no trates de solucionarlo tú solo. Busca ayuda de un amigo con el que tengas confianza, alguien de la familia, y si aun así no encuentras alivio, lleva tu problema a un profesional, porque ir a un psicólogo no quiere decir que tú estás loco o eres débil. Eso es un tabú que la sociedad piensa, pero tienes que entender que hay veces en que los problemas tú no los puedes controlar”.

No paran sus proyectos

Con una carrera joven, el artista se siente privilegiado de contar con el tema Más perreo junto con el veterano reguetonero Ñejo.

“No es lo mismo cuando yo digo un Daddy Yankee o Don Omar, Cosculluela, Chencho de Plan B, cualquiera de esos artistas que yo escuché cuando iba creciendo. Entonces es algo que me llena a nivel personal. No es tanto como negocio. Ahí es que digo que estoy cumpliendo cosas que en algún momento las veía como sueños y nada más”, dijo el “Dr. Cautyverio”, sin restar valor a sus colaboraciones con colegas de la nueva generación.

El responsable del éxito Ta to Gucci, quien se visualiza a largo plazo dedicándose más a su faceta de productor, que de intérprete, adelantó que todavía trabaja en su LP.

“Son varios temas y casi todos son juntes con otros artistas. Tengo tema con Noriel, Lyanno, Farruko, con Cazzu”, señaló con ilusión el artista, quien siempre se ha mostrado muy exigente con la calidad musical de sus temas.