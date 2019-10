Dubaii estrena vídeo junto a su papá, Gringo

Hija de gato caza ratón.

La juvenil Dubaii ha seguido los pasos de su papá, el intérprete urbano Gringo (del dúo Baby Rasta & Gringo), y ahora vive uno de sus momentos más emocionantes al estar con él en el vídeo “Born to shine”. A ellos se une el artista brasileño Billy Ronca.

Valeria Gerena -verdadero nombre de Dubaii- dio sus primeros pasos en la música motivada por sus amigos de la escuela, no empujada por su progenitor. La artista, que es amante del pop y de la música americana, debutó con “Sleepover”.

“Como todos saben, desde que un día fui al estudio con papi comencé a interesarme por la música. Confieso que al principio me aburría un poco, sin embargo, ahora entiendo toda la pasión y entrega que debes tener al hacer música”, reveló Dubaii.

Destacó que “puedo decir que cuento con el apoyo de mi padre, porque sabe que me encanta esto y tengo la disciplina para lograr lo que me proponga. Con sus acciones, él me ha enseñado a ser auténtica en lo que haga, que medite cada paso y, sobre todo, que el público se respeta. Esto último nunca lo olvidaré”.

Dubaii expresó, además, que “cantar un tema con mi padre es un verdadero privilegio. He sido testigo de su vocación por la música. También, con los años he conocido todo su desarrollo profesional en el dúo Baby Rasta & Gringo. Amar lo que él ama es un honor, pero también una responsabilidad… Lo más que me ha enseñado es que ame la música. Todo tipo de género musical tiene un propósito”.

La intérprete manifestó, por otro lado, su gran satisfacción por contar en “Born to Shine” con el artista urbano Billy Ronca. “Esta figura de la música nació en Brasil, pero luego se trasladó a Suiza. Domina el español, el inglés y el portugués. Es otro gran privilegio para mí poder contar en el tema con Billy Ronca. Él compuso la canción y colaboró conmigo en la interpretación. ¡Qué más puedo pedir!”, precisó.

Subrayó que “admito que al principio no me gustaba el reguetón, pero he conocido su impacto y cómo multitudes lo cantan, bailan y gozan. Es un lujo tener a dos intérpretes del reguetón en el sencillo… ¡Ese es el poder de la música! Respeto el ritmo porque gracias al mismo llegaba el pan a mi hogar y me formé a nivel educativo y como ser humano. Abrazo todo lo que nos ayude a ser feliz y mejor persona”.