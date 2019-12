Fallece la cantante del dúo Roxette Por The Associated Press 12/10/2019 |11:37 a.m.

Le sobreviven su esposo, Mikael Bolyos, y sus dos hijos, Josefin y Oscar. (AP)

Marie Fredriksson batallaba contra el cáncer.

Estocolmo — Marie Fredriksson, la cantante del dúo de pop sueco Roxette, falleció a los 61 años, informó el martes la agencia que la representa. Fredriksson formó Roxette junto con Per Gessle en 1986. Ambos lanzaron su primer álbum el mismo año y alcanzaron el éxito internacional a finales de la década de 1980 y durante la de 1990. La agencia Dimberg Jernberg agregó que Fredriksson murió el lunes "a consecuencias de una larga enfermedad". "Con gran dolor debemos informarles que una de las artistas más grandes y queridas se ha ido", dijo la firma. Fredriksson se enfermó en 2002 y le diagnosticaron un tumor cerebral. Se sometió a radioterapia y continuó con problemas de salud. Le sobreviven su esposo, Mikael Bolyos, y sus dos hijos, Josefin y Oscar.