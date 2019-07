Joven trovador se las canta a Rosselló Por Sandra Torres Guzmán / Para Primera Hora 07/19/2019 |06:57 p.m.

El trovador coameño Rafael Romero Rosario también se las cantó al gobernador Ricardo Rosselló, a través de unas interesantes décimas en las cuales le pide que se vaya de la Fortaleza.

Esto a través de un video en Facebook que ya cuenta con más de 373 mil visitas, en el cual relata la situación en que se encuentra el país a consecuencia de la corrupción y destrucción del sistema de Educación.

“No venimos hablando sobre un partido en específico porque esto viene de hace muchos años y pues llega un momento en que el pueblo se siente ofendido, humillado, y al ver a mi pueblo tan triste, tan desesperado por un Gobierno que nos está humillando, que está abusando y nos roba en la misma cara de nosotros, que se burlan de nosotros de las muertes tras el paso de María, pues llegó el momento en que dije ‘no”, tengo que expresar mi sentir”, dijo Romero Rosario de 21 años.

“Empecé a componer esas dos décimas sobre mi sentir patriótico, cómo me siento como puertorriqueño y de verdad, las tiré en Facebook y al ver tanta gente que me ha apoyado dije ‘wow, llegó’, porque quería que llegara a todo tipo de persona, que contaran con mi apoyo, cómo me siento como puertorriqueño y como joven”, confesó el trovador quien estudia Tecnología cardiovascular no invasiva en la Pontificia Universidad Católica de Ponce.

Romero Rosario es conocido como “El gallo de raza”, ha sido pupilo del eterno niño trovador Luis Daniel Colón y se ha presentado en incontables tarimas en todo el país y Latinoamérica.

“El gobierno juega con nuestra educación; si no hay educación, si se roban el dinero de la educación, si cierran las escuelas, es algo que como joven me preocupa y quise expresarlo. Estoy orgulloso de pertenecer a esta generación del siglo 21, donde nosotros los jóvenes nos dejamos sentir tal como somos a dondequiera que vamos”, expuso el también improvisador y actor.

“Llegó el momento en que los jóvenes dijimos ‘no’, tenemos que defender a nuestro país, porque ¿qué va a ser de nuestro país si nosotros no lo defendemos? ¿Qué va a ser de nuestras vidas? Estoy orgulloso de ver jóvenes de una manera u otra alzan su voz para expresar su sentir patriótico, no apoyo la violencia, pero si apoyo el no quedarse callado”, afirmó al asegurar que pronto difundirá otras décimas referentes a la situación de Puerto Rico.

Décimas Rafael Romero Rosario

Destruyes mi educación

destruyes nuestro futuro.

Destruyes mi educación

destruyes nuestro futuro

y el país no está seguro

con toda tu corrupción.

Ahora nos piden perdón

nosotros te perdonamos

pero en ti ya no confiamos

sentimos tanta tristeza

salte de la Fortaleza

que no te necesitamos

salte de la Fortaleza

que no te necesitamos.

Soy boricua y con amor

defiendo nuestra bandera.

Soy boricua y con amor

defiendo nuestra bandera,

defiendo mi patria entera

y al pueblo trabajador

que derrama su sudor

demostrando valentía

luchando día tras día

por un mejor porvenir

y feliz poder vivir

en Borinquen patria mía,

y feliz poder vivir

en Borinquen patria mía.