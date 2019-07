Las 10 canciones más escuchadas de la semana en Spotify Por The Associated Press 07/25/2019 |11:31 a.m.

Anuel AA, Daddy Yankee y Karol G con Ozuna y J Balvin ocupan la posición número uno en Colombia y China con la canción "China". (Archivo)

La canción “Callaita” de Bad Bunny y Tainy ocupa la posición número uno en México y España.

Las 10 canciones más escuchadas de la semana en Spotify, en algunos países de Latinoamérica y España.

Argentina 1.- “Otro trago” - Darell y Sech 2.- “Callaita” - Bad Bunny y Tainy 3.- “China” - Anuel AA, Daddy Yankee y Karol G con Ozuna y J Balvin 4.- “Soltera (remix)” - Lunay, Daddy Yankee y Bad Bunny 5.- “Señorita” - Shawn Mendes y Camila Cabello 6.- “Tal vez” - Paulo Londra 7.- “No me conoce (remix)” - Jhay Cortez, J Balvin y Bad Bunny 8.- “Pa mí (remix)” - Dalex con Sech, Rafa Pabön, Cazzu, Feid, Khea y Lenny Tavárez 9.- “Con altura” - Rosalía y J Balvin con El Guincho 10.- “Nothing On You” - Ed Sheeran con Paulo Londra y Dave Chile 1.- “China” - Anuel AA, Daddy Yankee y Karol G con Ozuna y J Balvin 2.- “Callaita” - Bad Bunny y Tainy 3.- “Otro trago” - Darell y Sech 4.- “No me conoce (remix)” - Jhay Cortez, J Balvin y Bad Bunny 5.- “Soltera (remix)” - Lunay, Daddy Yankee y Bad Bunny 6.- “La canción” - J Balvin y Bad Bunny 7.- “Si supieras” - Daddy Yankee, Wisin & Yandel 8.- “Qué pretendes” - J Balvin y Bad Bunny 9.- “Verte ir” - Anuel AA, Brytiago, Darell, DJ Luian, Mambo Kingz y Nicky Jam 10.- “Cuaderno” - Dalex con Nicky Jam, Sech, Justin Quiles, Feid, Lenny Tavárez y Rafa Pabön Colombia 1.- “China” - Anuel AA, Daddy Yankee y Karol G con Ozuna y J Balvin 2.- “Callaita” - Bad Bunny y Tainy 3.- “Señorita” - Shawn Mendes y Camila Cabello 4.- “Otro trago” - Sech con Darell 5.- “No me conoce (remix)” - Jhay Cortez, J Balvin y Bad Bunny 6.- “Soltera (remix)” - Lunay, Daddy Yankee y Bad Bunny 7.- “Mirándote” - Rvfv 8.- “Qué pretendes” - J Balvin y Bad Bunny 9.- “Loco contigo” - DJ Snake, J Balvin y Tyga 10.- “La canción” - J Balvin y Bad Bunny España 1.- “Callaita” - Bad Bunny y Tainy 2.- “Otro trago” - Sech con Darell 3.- “Señorita” - Shawn Mendes y Camila Cabello 4.- “Soltera (remix)” - Lunay, Daddy Yankee y Bad Bunny 5.- “No me conoce (remix)” - Jhay Cortez, J Balvin y Bad Bunny 6.- “Mirándote” - RVFV 7.- “Millonaria” - Rosalía 8.- “Qué pretendes” - J Balvin y Bad Bunny 9.- “Loco contigo” - DJ Snake, J Balvin y Tyga 10.- “La canción” - J Balvin y Bad Bunny México 1.- “Callaita” - Bad Bunny y Tainy 2.- “Otro trago” - Sech con Darell 3.- “China” - Anuel AA, Daddy Yankee y Karol G con Ozuna y J Balvin 4.- “La canción” - J Balvin y Bad Bunny 5.- “11 PM” - Maluma 6.- “Soltera (remix)” - Lunay, Daddy Yankee y Bad Bunny 7.- “Señorita” - Shawn Mendes y Camila Cabello 8.- “Con altura” - Rosalía, J Balvin y El Guincho 9.- “No me conoce (remix)” - Jhay Cortez, J Balvin y Bad Bunny 10.- “Qué pretendes” - J Balvin y Bad Bunny