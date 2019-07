Llevan el reclamo “Ricky renuncia” a Premios Juventud Por Primerahora.com 07/18/2019 |09:45 p.m.

La exigencia para que Ricardo Rosselló renuncie como gobernador de Puerto Rico llegó a los Premios Juventud.

La premiación, que se lleva a cabo en Miami, es transmitida Univision.

Daddy Yankee fue categórico en su mensaje tras recibir su premio "Cantante, compositor y escritor" y pidió la renuncia del primer ejecutivo.

“Mi corazón está en mi tierra, Puerto Rico. Recuerdo en aquel momento, en el huracán María, que no había acceso en el aeropuerto. Estaba loco por llegar a la isla y no podía. Y por alguna razón papá Dios me dejó afuera y me dejó ser la voz de mi gente. Se repite nuevamente la ocasión, involuntariamente. Aquella vez lo hice como un reclamo al presidente de Estados Unidos y esta vez lo hago para el gobernador de Puerto Rico: que renuncie a su cargo, que entregue el poder pacífica, razonable y diplomáticamente y que le de paso a nuevos líderes para que dirijan nuestra nación de la forma correcta”, expresó.

“Puerto Rico está cansado de corrupción, del maltrato por décadas, del cuento chino. Óyeme, y el sistema de Educación está quebrantado. Necesitamos levantar ese sistema de Educación, por favor. Sigámonos manifestándonos con coraje, pero con sabiduría. Exige tu derecho, pero con inteligencia, pasivo sin miedo. Estamos heridos, pero con valentía. Vamos pa’lante Puerto Rico”, añadió.

Anteriormente, el “influencer” y cantante Daniel "El Travieso" abrió el evento con su presentación vistiendo una camisa negra que leía “Ricky renuncia”.

Y cuando recibió el premio "Creadores y comediantes (Best LOL Award)", aprovechó la ocasión para pedirle públicamente la dimisión al gobernador.

“Este momento es para Puerto Rico y para Ricardo Rosselló. Cuando tú estás con una novia y ella no quiere estar contigo, se supone que te vayas. La novia no quiere estar contigo. Ricky, para de hacernos sufrir”, expresó.

Los presentadores de la antesala, Borja Voces y Clarissa Molina, iniciaron la transmisión con un mensaje de apoyo a los reclamos del gran parte del pueblo puertorriqueño.

Hoy, es el sexto día de protestas donde miles y miles de boricuas –en y fuera del archipiélago borincano– han salido a las calles para pedir la dimisión del primer ejecutivo.

Entre las razones para pedir la renuncia del gobernador del País se encuentran las recientes acusaciones federales por corrupción de dos ex altos puestos del gabinete de la administración de turno y la conversación que el mandatario tuvo en Telegram con sus asesores más cercanos donde realizan expresiones sexistas, machistas, homofóbicas y burlescas.

Por su parte, Pedro Capó vistió una camisa con la bandera puertorriqueña en blanco y negro. Posteriormente, se puso una camisa blanca que llevaba el rostro de Rosselló con una franja negra que llevaba escrito: #RickyRenuncia.

Además, luego de interpretar su éxito “Calma”, el cantautor dijo: “El pueblo habló, le toca a Rosselló obedecer. Se acabó el abuso, se acabó la calma, Puerto Rico de pie, Ricky, renuncia”

Asimismo, DJ Luian gritó “Ricky renuncia” cuando estuvo en tarima.

El Guaynaa también vistió una camisa que leía “Ricky Rosselló renuncia” durante su presentación con Daddy Yankee, Lunay, Rauw Alejandro, Sech y Mike Towers. Ninguno de ellos se expresó en ese momento sobre la grave situación que atraviesa Puerto Rico.

Mientras, Zabdiel de Jesús, del grupo CNCO, dijo en televisión nacional: “Admiro a Puerto Rico y no se quiten”. Además, sostuvo que elogiaba la “valentía” con la que los boricuas están protestando requiriendo la salida del gobernador de La Fortaleza.

Farruko fue otro de los artistas que se unió al reclamo: “Tengan un poco de dignidad y renuncien”.

El cantante de música urbana Eladio Carrión también vistió una camisa que leía “Renuncia”, con la distintiva ‘R’ con la bandera de Puerto Rico que utilizó Rosselló para su campaña eleccionaria de 2016.