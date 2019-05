Michelle Brava le somete a la salsa con “Para siempre” Por Primerahora.com 05/22/2019 |00:51 a.m.

Ya suena con insistencia el tema "Para siempre" de Kany García en una versión salsera interpretada por Michelle Brava. Se trata de un tema sabroso en el que Brava se aleja del bolero que la ha ocupado últimamente tras la grabación del disco Alma mía.

Pero regresando a lo que le apasiona, la cadencia y sabor de la salsa grabó este tema que arregló el pianista Luis Marín.

“Buscando canciones que me gustaran en esa onda, esa fue la primera que me vino a la mente”, dijo recientemente de la composición de García. “La canción me mueve el alma y por eso también fue de las primeras que pensé”.

Brava grabó el videoclip de este número en Showstopper Studio, en la ciudad de Miami, bajo la dirección de Cultura.