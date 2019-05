Natalia Jiménez deslumbra en el Choliseo y hasta fue cómplice de una propuesta matrimonial Por Rosa Escribano Carrasquillo 05/11/2019 |11:31 p.m.

La calidad vocal del intérprete española Natalia Jiménez promete una velada de altura en cualquier evento musical. Y precisamente, no defraudó en su presentación de la noche del sábado en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, en San Juan.

La fuerza interpretativa característica de la artista se fundió con su simpatía para deleitar con excelencia al público que esperó cuatro años para verla vocalizar sus éxitos. Se trató de un viaje de añoranza en la trayectoria de la vocalista, recorrido musical que estaría incompleto sin los éxitos que la catapultaron a la fama durante su tiempo en La Quinta Estación, hasta cuando se lanzó como solista en 2011.

El espectáculo, que se realizó en la versión reducida del recinto, comenzó a las 9:30 de la noche con imágenes de la artista como preámbulo a su aparición en el escenario.

Acompañada de mariachis, la cantautora inició con el tema Quédate con ella, con el que fue recibida por un público efusivo.

La sencillez marcó la escenografía, que estuvo compuesta por una pantalla gigante de fondo, un juego de luces, y la presencia de su banda. Pero la artista no necesita apoyarse en una construcción vistosa en tarima para entretener y mantener a la audiencia cautiva con su impresionante fuerza vocal.

"Sabes que la última vez que estuve en Puerto Rico salí regañada. Lo siento, no quería salir regañada, pero ustedes saben que soy así. Lo siento. Yo soy malhablada. Digo palabrotas", saludó entre risas antes de cantar Me dueles, haciendo referencia al incidente en marzo cuando en el show de Raymond y sus amigos, durante una entrevista, se le escaparon varias "malas palabras".

Del repertorio de 23 canciones, que repasaron el romance, el despecho, el empoderamiento femenino, los éxitos Me muero, Sueños rotos, Recuérdame, Que te quería, y Tu peor error fueron muy celebrados.

"Están las mamás y los que nos convirtieron en mamás. Yo tengo la suerte que tengo un marido (Daniel Trueba) que me ayuda, me echa la mano, cambia pañales, le da biberón, y ahora que (Alessandra) tiene dos años, no usa biberón", mencionó sobre la pequeña. "Esta se la dedico a los hombres que están en nuestras vidas, porque los queremos", destacó antes de cantar el clásico mexicano El Rey.

"Ahora que (la niña) tiene dos añitos, estoy empezando a salir de casa y a hacer compras, y ver a mis amigas", manifestó en otra oportunidad sobre la maternidad, a tono con la víspera del Día de las Madres.

Con su emotiva interpretación de Preciosa, la española despertó el orgullo patrio de los presentes, quienes la acompañaron de principio a fin para cantarla, mientras se mostraban imágenes de la bandera y parajes de la Isla.

La vocalista, quien a lo largo del espectáculo bromeó y compartió anécdotas, también dio voz a clásicos popularizados por otros intérpretes, como Sombras nada más -con el que anunció sus planes de lanzar un disco de rancheras-, Como tu mujer, Amor eterno, Malagueña salerosa, con la que también mostró su potente registro vocal, y Rata de dos patas, que dedicó "a los hombres que no se portan bien".

La frase tonta de la semana, Tú y yo, y El sol no regresa, favorita de los karaokes, fueron cantadas al unísono con la artista.

La faceta de guitarrista la presumió con el tema Niña.

Uno de los momentos más emotivos de la noche fue la complicidad de la artista para la propuesta de matrimonio de una pareja de Mayagüez, que se dio durante la interpretación de Algo más, y que culminó con un "sí acepto".

Para Daría se acompañó de las admiradoras Chelimaria Rivera Sánchez, de Orocovis, y Adriana María Rivera Cruz, de Cayey, quienes resultaron seleccionadas de la convocatoria que lanzó la intérprete en Instagram para ese momento de la noche.

Los cambios de ropa reafirmaron, como es su costumbre, su interés por la moda y la proyección de buen gusto y de una imagen sensual sofisticada. Los estilos con transparencias, un conjunto con vuelo en la cintura, un atuendo asimétrico de falda corta delante y larga detrás, y otro de capa y minifalda, fueron sus favoritos para marcar su estilizada silueta.

La jornada musical culminó con un refuerzo a la autoestima a través del éxito Creo en mí.