Olga Tañón disfruta su rol como jurado en Reina de la canción Por Rosa Escribano Carrasquillo 09/25/2019 |08:45 p.m.

No basta con cantar bien. Hay que prepararse también.

Como parte de sus funciones como jurado en el reality Reina de la canción, la cantante Olga Tañón tiene muy presente para cualquier aspirante que no solo es importante tener una buena voz, sino también mostrarse con otros elementos que contribuyan a una proyección de altura.

“A los 17 años, participé en un concurso”, recuerda. “Me dicen, ¿qué opinión tú tienes de esa vez que tú participaste en ese concurso? Y yo les digo, ‘que era una porquería’”, respondió pensativa sobre la experiencia, haciendo ver que un mal momento no determina el fin de una ilusión teniendo en cuenta su galardonada trayectoria.

“Me puse un traje de mi hermana, que no me servía. Desafiné un montón. Participé con una canción mía. Estaba embarrá. Estaba súper nerviosa. Entonces ahí tú dices, ‘Olga, no estabas preparada. Fuiste porque quisiste, porque a lo mejor papá y mamá no quisieron y te llevaron por dejarme cantar’, pero en ese momento, Olga Tañón no se merecía ni el primero, ni el segundo ni el tercer lugar”, confesó con la sinceridad que la caracteriza.

Como parte de sus consejos a quien aspira a dedicarse al mundo de la canción, la “Mujer de fuego” invita a reflexionar sobre los retos de esta carrera a nivel profesional, y analizar las posibilidades de incursionar en otras ramas relacionadas. “Les digo que se preparen, o si no, que vayan a hacer otro tipo de cosa que tenga que ver. Si te gusta tanto el ambiente musical, métete a producción, pero no necesariamente tienes por qué cantar, porque hay mucha gente que canta espectacular y no tiene esa oportunidad”, manifestó, “porque al día de hoy, de ninguno de estos programas han salido estrellas”.

Por otro lado, la voz de éxitos como Presencié tu amor, Cómo olvidar y Basta ya valora la experiencia en el reality de Univision, que comenzó el pasado domingo.

“Disfrutando un montón porque te voy a decir una cosa, a veces en otras cosas, no quiero decir para no tirar a la gente… Ay, los tiro al medio, no me importa. Muchas veces te decían ‘no seas tú’, o ‘tienes que decirle esto específico a esta persona’, y aquí no han hecho eso”, confesó sobre la dinámica en Reina de la canción, una competencia solo para mujeres que busca dar con la siguiente estrella que cautive a las audiencias del público latino de todo el mundo. “Aquí te han permitido ser sincero, y obviamente, a lo mejor en el segundo programa, o el tercero, puede que no nos pongamos de acuerdo y yo, no es que me enchisme, es que, simplemente, no es mi punto de vista, y el de los otros tampoco, pero me han dejado ser como uno es”, añadió la cantautora, quien hace unos años participó del reality Yo soy el artista.

La intérprete se siente a gusto con la química que tiene con sus compañeros del panel de jurado en el reality. “A Natti Natasha la adoro porque a ella la quiero muchísimo desde hace un montón de tiempo”, manifestó sobre la cantante dominicana. “A Joss (Favela) lo conozco por primera vez, y hasta digo que es mi consentido. Hasta me escribió una canción que la voy a hacer, preciosa. Está escribiendo muchas canciones para mí. Es un amor. Un muchacho que todavía sigue viviendo con el éxito, con el dinero, sigue viviendo en su finca, en su campo”.

Fiel a Gabriela

La famosa artista, quien suele publicar en sus redes sociales vídeos en los que muestra el talento vocal de Gabriela, manifestó cuánto disfruta compartir con el público esos momentos que le producen tanto orgullo como mamá. Sin embargo, tiene claro que cantar a nivel profesional no es una meta de la mayor de sus tres hijos.

“A lo mejor grabamos una que otra cosita, pero Gabriela como cantante de compromiso, no es. Gabriela canta cuando le da la gana. Por eso no hay un contrato, porque me voy a llenar de demandas”, confesó entre risas. “Un día le digo ‘vamos a grabarte, que estás cantando’, y me dice ‘hoy no quiero que me grabes’. ¿Tú te imaginas que tú la contrates y diga ‘hoy no quiero cantar’?”, agregó.

Da testimonio

La artista se encuentra en Puerto Rico como portavoz de los productos de Inmune Bio Green Cell, basándose en su experiencia y la de su familia, en particular, de Gabriela.

“Hace cuatro años que no tiene una transfusión de sangre ni de plaquetas”, confesó emocionada sobre uno de los resultados del producto, un modulador biológico cuya función principal es regular el sistema inmune, lo que ayuda a devolver el reconocimiento genético celular para que el sistema ejerza su función normal.

“Hoy en día (Gabriela) tiene su hemoglobina como nunca, en 12, 11 y pico, que eso nunca había existido”, celebró con una amplia sonrisa sobre la salud de la joven, que desde su infancia ha librado batallas de salud. “Por muchos años, pensamos que era el síndrome de Sebastián, hasta que un doctor nos dijo que nunca fue el síndrome de Sebastián, pero nadie sabe lo que es”, confesó la merenguera, quien añadió que el resto de la familia lo usa de modo preventivo.

La intérprete, quien aclaró que la venta del producto no es un concepto piramidal, reveló que el suplemento ha sido utilizado también por pacientes de cáncer, diabetes y fibromialgia, entre una larga lista de padecimientos. “Es 100% natural, de tres plantas, y se les extraen 47 fitoquímicos”, detalló la vocalista, quien es estudiante de fitoterapia.

Para más detalles sobre el producto, puedes acceder a Facebook: biogreencellpuertorico/