Paloma San Basilio: “La elegancia es una forma de ser” Por Rosalina Marrero-Rodríguez 06/12/2019 |06:57 p.m.

La cantante Paloma San Basilio no solo comunica a través de las emociones que cargan sus canciones, sino también en su forma de vestir.

En sus más de 40 años de vida artística, la intérprete y actriz española ha sabido matizar sus interpretaciones con una elegancia natural que no se puede ignorar.

“Creo que la elegancia es una forma de ser, que integra muchas cosas; es una condición natural, es una condición moral, es tener naturalmente una expresión corporal con los demás que hace que la gente se sienta cómodo contigo, que se sienta a gusto, y lo que tengo claro es que la elegancia no va en función de lo que te pones o de lo que te quitas, sino de lo que tú transmites y de lo que tú transpiras como persona”, expuso hoy la artista como antesala al concierto Más cerca, que ofrecerá este sábado en el Centro de Bellas Artes en Santurce.

“Hay mucha gente muy humilde, que no tiene posibilidades y es muy elegante, y hay gente que tiene mucho dinero y que no es elegante porque eso no se compra en la Quinta Avenida”, sostuvo esta apasionada de la estética en general, o sea, la disfruta en ella como en los decorados de la sala de su hogar.

“La ropa me gusta porque creo que también es una forma de comunicación. Cuando te pones algo estás emitiendo unas señales de cómo eres, por eso creo que es importante que la gente elija su ropa en función de su esencia, no tanto de las modas, sino de cómo me siento bien, qué es lo que armoniza conmigo, y en ese sentido sigo las modas, pero hasta un punto”, compartió.

“Tengo unas piezas desde hace 15 años o 20 que siguen siendo mis pequeñas joyitas y que me las vuelvo a poner una y otra vez combinándolas con distintas cosas, dependiendo de los complementos. Creo que es importante tener una estética que te defina, pero tiene que ser auténtica, que te defina de verdad, no que te envuelva y te disfrace o te camufle”.

El concierto que presentará en esta visita igualmente es una definición de la música que la acompaña desde la infancia, amarrada a varios relatos en primera persona con los que aspira una complicidad con el público.

“Les voy contando cosas que ellos no saben, me río con ellos, confidencias y la música va ilustrando todo lo que voy diciendo, como que la música y la palabra van de la mano, la actriz y la cantante van de la mano, pero no es una interpretación, es como un pensamiento en voz alta”, detalló del espectáculo que poco a poco está llevando diferentes ciudades, ya no se presta para largas giras de conciertos. En esta etapa, incluirá a Miami, San Juan y Santo Domingo.

“Todo me lo tomo con mucha tranquilidad y sin metas y sin prisa”.