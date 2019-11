Robbie Williams afirma la paternidad le dio una nueva razón para vivir Por El Universal / GDA 11/15/2019 |10:39 p.m.

Alcohol, drogas, sexo y rock & roll han formado parte de la vida del controversial Robbie Williams; reconoce que hubo un momento en el que los excesos y adicciones le provocaron depresión y hasta pensar en el suicidio, pero ahora todo ha cambiado porque afirma que haberse convertido en padre le dio una nueva razón para vivir.

“Cambió todo cuando me convertí en padre, tengo propósitos, una razón para vivir, una razón para ir al trabajo, ¡papá debe de ir al trabajo! y mi vida es mejor por eso”, dijo en entrevista con El Universal.

El cantante británico de 45 años está casado con la actriz Ayda Field y juntos han procreado a tres hijos: Theodora Rose Williams, de siete años, Charlton Valentine Williams, de cinco años, y Colette Josephine Williams, de un año que, a diferencia de sus hermanos mayores, Coco (como le dicen sus padres) llegó al mundo vía vientre de alquiler, por decisión de Robbie y su mujer.

“Ve y busca ayuda, ve con un doctor y dile cómo te sientes”, es el consejo que manda a las personas que están atravesando por situaciones difíciles como las que él tuvo.

Por el momento, Robbie deja la presión del éxito a un lado y se adelanta a la Navidad con su nuevo álbum, que estuvo preparando durante tres años.

“Sí, siento una tremenda presión cuando mis discos salen, esa es la razón por la que hice este álbum, es muy divertido porque me siento libre, no siento presión sobre mis hombros, estoy haciendo lo que quiero, cuando quiero y si funciona o no funciona, está bien”, externó.

The christmas present, el primer álbum de Navidad de Williams, incluye la participación de Rod Stewart, Bryan Adams, Jamie Cullum y Tyson Fury.

“Ellos son gente que conozco, son amigos míos que respeto y admiro, de hecho, ya se los había preguntado hace tiempo, estoy muy feliz de que ellos guardaron su promesa”.

El disco estará disponible el próximo 22 de noviembre, en CD, vinilo y cassette; el álbum doble incluirá dos discos llamados Christmas past y Christmas future, con los que los admiradores del cantante podrán pasar la Navidad con clásicos como “Santa baby”, “Let it snow! Let It snow! Let It snow!”, “Merry Xmas everybody”, “The Christmas song”. “Fairytales”, “I believe in father Christmas”, entre muchos más.

“Tomé mis canciones favoritas, son canciones que por muchos años han significado algo para mí”.

Sobre cómo celebra la Navidad, el intérprete de éxitos como “Feel”, “Angel”, “Rock DJ” y “Supreme”, cuenta: “Con mi familia, con el árbol de Navidad, decoraciones... Bebemos mucho, comemos mucho, hay muchos regalos, mucha gente, es mucho de todo y yo lo amo”.

En esta nueva etapa de su vida, Robbie espera que sus admiradores lo vean como ejemplo. “Me siento bien, tengo una gran vida, una buena esposa, buenos hijos, un buen trabajo, es grandioso ser yo”.

¿Su propósito para estos últimos meses de 2019? “Poner en el número uno este álbum de Navidad y tener un gran fin de año”.