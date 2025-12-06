La cantante Young Miko llegó anoche con su piquete y la montó en la primera de dos funciones totalmente vendidas que tiene este fin de semana en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot.

La artista urbana tuvo el primer encuentro con la fanaticada boricua en el conocido recinto en Hato Rey, donde, a pesar de algunos errores técnicos, conquistó a los presentes con más de dos horas de música que incluyeron números de su más reciente álbum, “Do Not Disturb”, canciones de su disco debut “Trap Kitty”, así como varios de sus palos que ha lanzado por los pasados siete años.

PUBLICIDAD

Relacionadas Young Miko aprovecha baches en su concierto del Choliseo para conectar con sus fans

Primera Hora te comparte algunos de los momentos más explosivos que tuvo la añasqueña en su show.

Enciende los motores con “Oye, Ma” y “Lisa”

Young Miko entró asicalá al Choliseo y arrancó la noche caliente al darle voz a éxitos como “Oye, Ma” y “Lisa”, donde el público inmediatamente conectó tanto con la artista, así como su ejército de bailarines, quienes conquistaron la audiencia con una coreografía precisa y llena de fuerza.

Convirtió un error en un momento emocionante

El espectáculo de María Victoria Ramírez de Arellano no estuvo exento de errores técnicos, como lo fue su presentación de “Meiomi”, donde, pese a llevar una interpretación sensual, el mismo se vio interrumpido dos veces por un problema con el sonido. Pero eso no evitó a que la boricua interactuara con los presentes, quienes le regalaron una ovación, así como la gente corear su nombre artístico como acto de solidaridad.

Young Miko aprovechó algunos errores técnicos que sufrió en su interpretación de “Meiomi” para conectar con el público que dijo presente en su primer concierto en el Choliseo. Dichos baches llevaron a los presentes a darle una ovación. #DoNotDisturb pic.twitter.com/yLgbsF6GRJ — ✨Pedro Correa Henry✨ (@pete_r_correa) December 6, 2025

Feliz de estar en casa

Young Miko bajó las revoluciones para dirigirse al público con unas interpretaciones acústicas y agradecer el apoyo que recibió del público para tener dos funciones “sold out” en casa. “No hay palabras suficientes que logren capturar lo que esto significa para mí, así que quiero darles las gracias de estar aquí conmigo, por esa energía que me acaban de dar al principio, que confian en mí”, expresó la añasqueña, quien se unió a la cantante Elena Rose para cantar “No quiero pelear” y “Gyoza”.

La montó con Eladio Carrión

La exponente urbana sorprendió cuando esta trepó a la tarima al rapero Eladio Carrión, quien encendió la noche con sus presentaciones de “Traviesa” y “AMG”.

Villano Antillano conquista con su flow

Young Miko también sorprendió al subir al escenario a la cantante Villano Antillano, quien le puso sazón y música “house” a la velada con sus interpretaciones de “Vendetta” y “Madre”.

PUBLICIDAD

Hablando de “Madre”, la pasarela central del Choliseo se convirtió en un “ballroom”, donde los bailarines se unieron para darlo todo bailando “vogue femme” y dejar un mensaje claro: “Protect The Dolls”.

Young Miko dejó que sus bailarines ocuparan la pasarela central del Choliseo para llevar el mensaje de “Protect The Dolls”, un llamado a cuidar y salvaguardar las vidas de mujeres transgénero, a través del “Vogue Femme”. pic.twitter.com/B7o32VxwKz — ✨Pedro Correa Henry✨ (@pete_r_correa) December 6, 2025

Hace historia con Bad Gyal y Tokischa

Young Miko sorprendió a sus fans al comenzar su interpretación de “Chulo Pt. 2″ y tener en el escenario a la cantante española Bad Gyal, así como la rapera dominicana Tokischa, logrando hacer la primera interpretación de este éxito del 2023 en vivo y juntas.

Otra sorpresa del concierto de Young Miko fue ver a las cantantes Bad Gyal y Tokischa en un mismo escenario para interpretar su éxito “Chulo Pt. 2”. #DoNotDisturb pic.twitter.com/I96gbjqdKK — ✨Pedro Correa Henry✨ (@pete_r_correa) December 6, 2025

Young Miko continúa su velada musical esta noche, con su segunda y última función totalmente vendida, donde el público podrá esperar más sorpresas de la boricua.