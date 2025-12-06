La cantante Young Miko le sacó el jugo anoche a una serie de baches técnicos que experimentó en una de sus interpretaciones en su primera función en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot.

La artista urbana tuvo un momento para conectar con los fanáticos que dijeron presente a su debut en el Choliseo tras sufrir un error técnico en la presentación de “Meiomi”, donde el sonido se desconectó en su totalidad.

Por más de un minuto, la boricua recibió los aplausos y gritos de apoyo del público en lo que esperaba que se restableciera el sonido.

“Me permiten nuevamente hacer la canción, que es una de mis favoritas”, preguntó María Victoria Ramírez, a lo que el público dijo que sí.

Pero la interpretación se quedó a mitad tras sufrir otro desperfecto con el sonido, lo que llevó a la añasqueña a volver a encender la tarima con el tema “Likey Likey”.

Young Miko ha cantado más de 15 temas en el Choliseo, la mayoría de su más reciente álbum “Do Not Disturb”.

La boricua también ha deleitado a los fans con invitados especiales como los reguetoneros De La Rose y Eladio Carrión.