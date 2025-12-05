El cantante Manolo Mongil vuelve a tierra puertorriqueña para celebrar la Navidad con su concierto especial titulado “59 no son na”, que tendrá lugar el próximo 21 de diciembre en el Moneró Café Teatro and Bar.

El intérprete compartió, en un comunicado de prensa, que regresa al escenario ubicado en el tercer piso del Centro de Bellas Artes de Caguas donde llevará sus éxitos, así como nuevas composiciones, en una velada que, según el boricua, aspira ser una “noche mágica”.

“Feliz de regresar a mi isla y retomar las tradiciones navideñas que tanto nos distinguen como puertorriqueños. Pasarlo entre familiares y amigos provoca gran emocion en mi”, destacó Mongil.

El artista destacó que este concierto, que se da a cuatro días de honrar el nacimiento del niño Jesús, también contará con la participación de “amigos artistas que enriquecerán el evento”.

Los boletos del espectáculo “59 no son na” estarán disponibles en Ticketera.