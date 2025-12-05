De conquistar el mundo con su trompeta, ahora vuelve a celebrar la tradición a través del jazz.

Charlie Sepúlveda regresa a tierra puertorriqueña para traer su aclamada propuesta musical “Navi Jazz” al Moneró Café Teatro and Bar el próximo 19 de diciembre, a las 7:00 de la noche.

Con la elegancia que siempre lo ha caracterizado, el conocido trompetista visitará una vez más el recinto ubicado en el tercer piso del Bellas Artes de Caguas para llevar su concierto que aspira ser una experiencia musical inolvidable que celebrará la magia de la temporada con su rítmo inigualable.

“La Navidad siempre es motivo de alegría para mi familia, y qué mejor que compartirla musicalmente, con todo el país”, comentó Sepúlveda, en declaraciones escritas.

Charlie Sepúlveda regresa a la sala Moneró para llevar el espíritu de la Navidad a través del jazz. ( Suministrada )

Con una carrera que lo ha llevado a los más grandes escenarios del mundo, como Gilberto Santa Rosa, Rafa Pabón, Danny Fornaris, Wiso G y PJ Sin Suela, el jazzista neoyorquino anhela llevar una velada única que honra la cultura puertorriqueña por todo lo alto.

Los boletos para el “Navi Jazz” de Charlie Sepúlveda están disponibles en Ticketera.