NUEVA YORK. El rapero Tekashi 6ix9ine fue sentenciado el viernes a tres meses más de prisión por violar los términos de su libertad supervisada en un caso de pandillas en Nueva York, al agredir a un hombre y poseer drogas.

El artista de 29 años de Brooklyn, cuyo verdadero nombre es Daniel Hernández, admitió las violaciones durante una audiencia en un tribunal federal de Manhattan, donde el juez Paul Engelmayer expresó su frustración por los constantes problemas de Hernández. El rapero recibió una sentencia de 45 días a finales del año pasado por violar los términos de su libertad supervisada.

“De vez en cuando, sus acciones sugieren que cree que las reglas ordinarias no se aplican a usted”, dijo el juez, quien añadió que se necesitaba otra sentencia de prisión para enviar un mensaje a Hernández. Hernández, quien saltó a la fama con el lanzamiento de su canción “Gummo” en 2017, pronunció un largo discurso ante el tribunal, describiendo varios episodios en los que él y sus familiares fueron acosados y amenazados debido a su cooperación con las autoridades en el caso de pandillas.

“Unos desconocidos dejaron un ataúd frente a mi casa con un animal dentro para enviarme un mensaje”, dijo. “Tres hombres armados y enmascarados apuntaron a mi madre con una pistola”.

Hernández se declaró culpable en 2018 de su participación en una violenta pandilla neoyorquina, los Nine Trey Gangsta Bloods. Recibió una condena leve de dos años de prisión en 2019, seguida de cinco años de libertad supervisada por su cooperación en el caso de crimen organizado contra pandilleros. Incluso fue liberado de una prisión federal varios meses antes, durante el auge de la pandemia de COVID-19 en 2020.

La sentencia del viernes se relacionó con el hallazgo de pequeñas cantidades de cocaína y éxtasis en la casa del rapero en Miami durante una redada policial en marzo, y con el puñetazo que propinó a un hombre que se burló de él en un centro comercial de Florida en agosto por su cooperación contra pandilleros. Su abogado había solicitado seis meses de arresto domiciliario por estas violaciones.