¡Ya es oficial! Yailin La Más Viral tendrá su encuentro con las “chivirikas” puertorriqueñas el próximo sábado, 4 de octubre, en el Coca Cola Music Hall con su espectáculo “Bad Bitch”.

Luego de un mes de que la cantante dominicana compartiera imágenes del recinto ubicado en el Distrito T-Mobile en Miramar, ahora la voz de “Bing Bong” le puso fecha a su debut musical desde la Isla del Encanto.

Ante los adelantos que la conocida figura compartió, ya existía una posibilidad de que la intérprete de “Silla” y “Narcicista” vendría a cantar en tierra boricua como parte de su reciente gira de conciertos que se han dado en distintas ciudades de Estados Unidos y su país natal.

Dicha presentación marcará un precedente en la carrera de Georgina Lulú Guillermo Díaz, nombre de pila de la artista, quien se ha destacado por sus temas candentes, así como sus polémicas tras su pasada relación con el rapero Tekashi 6ix9ine, así como su matrimonio con el trapero boricua Anuel AA, de quien comparte a su hija Cattleya.

Los boletos para el concierto “Bad Bitch” de Yailin La Más Viral estarán a la venta mañana, miércoles, 27 de agosto.