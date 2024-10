¡Listos para celebrar al “Sonero Mayor” a todo vapor!

El Instituto de Cultura Puertorriqueña (ICP) une esfuerzos con el Museo de Arte Contemporáneo (MAC) para celebrar el legado musical del cantante Ismael Rivera en la quinta edición del festival “Al son de Maelo”, el domingo, 6 de octubre, en las instalaciones del MAC.

Desde el barrio natal del cantante afropuertorriqueño, Santurce, el público podrá disfrutar de un evento que contará con una variada programación para todos en la familia con presentaciones musicales, recorridos guiados, exhibiciones, talleres y mercado de artesanías para honrar en grande la trayectoria de papá Maelo.

“En algún momento en 2018 y, por curiosidad, asistí al belén o plenazo que se le hace cada 5 de octubre a ‘Maelo’, para honrar su cumpleaños, en el cementerio de Villa Palmera, y vi que no hubo tantas personas como pensé, y permaneció en mí ese interés de que había que exaltar más su figura” dijo el director ejecutivo del ICP, Carlos Ruiz, sobre el festín que arrancará a las 10:00 a.m.

El gestor cultural sostuvo que los presentes también podrán apreciar cómo se mantiene viva la tradición soneadora de Puerto Rico y la influencia de quien fuera ídolo aquí y a nivel internacional con una diversidad de apuestas artísticas y educativas que exhaltarán la memoria de uno de los mayores exponentes de la música afrocaribeña.

“Queremos que las nuevas generaciones conozcan la aportación de ‘Maelo’ de una manera más allegada, así que ya vamos por el tercer año que lo hacemos en el MAC, que ha ido en aumento no solo en público, sino también en ofrecimientos, así como en avivar lo que es uno de los distritos culturales más importantes de Puerto Rico, Santurce”, sostuvo Ruiz, quien resaltó cómo este encuentro se da luego que la entidad cultural honrara las aportaciones de otra gran figura de nuestro quehacer cultural y santurcina, la directora teatral y actriz Victoria Espinosa, en la pasada Campechada el pasado 31 de agosto.

“Esto no sale de la nada, no es casualidad, esto es un diseño que llevamos realizando hace muchos años, en el cual nuestra afrodescendencia es muy importante para conversar sobre cómo somos y qué somos como puertorriqueños, a la vez que este tipo de reconocimientos no se quede en ideas, sino en acciones que lleven a los puertorriqueños a sentirse orgullosos de una historia cultural sumamente rica”, enfatizó.

Las actividades comenzarán en el patio exterior del MAC con un mercado de artesanos afiliados al ICP. A partir de las 11:00 a.m., el público podrá visitar la Casa Museo Ismael Rivera con transportación gratuita desde el MAC, y allí apreciarán la nueva exhibición bajo el título “The Afterlives of Ismael Rivera”, del artista puertorriqueño radicado en la diáspora Christopher López, que mostrará una selección de imágenes representativas de algunas de sus canciones.

Esta nueva exposición, que también se despliega en el MAC, surgió de una colaboración entre la Fundación Ismael Rivera y el MAC y ha sido organizada por Abdiel Segarra Ríos, curador asociado del Museo.

La programación también incluirá varios talleres como “Creando banderas con cuentas: Arte y cultura en cada perla”, a cargo de la artista Joudy Santaliz que dará inicio a las 11:00 a.m. en el que sus participantes diseñarán y confeccionarán banderas utilizando cuentas y luego se conversará sobre el significado cultural y simbólico de la bandera y su importancia.

A las 12:00 p.m. se llevará a cabo un taller de serigrafía por el artista Oscar Meléndez en el patio interior del museo. A la 1:00 p.m. se celebrará el “Maelo Flash Day”, que propone diseños para tatuajes por el artista Osto.

Los asistentes también podrán tomar clases de salsa con la instructora Maidellisse Rivera, a partir de las 2:00 p.m. en el que se ofrecerán pasos básicos y avanzados del baile. Además, el público podrá disfrutar a lo largo del día de las nuevas exhibiciones que se presentan en el MAC, como “The Afterlives of Ismael Rivera” y “Sunlight on the Sea Floor”.

En cuanto a los espectáculos musicales, estos comienzan a la 1:30 p.m. en la tarima principal con la presentación de Tanisha Galarza. A las 3:00 p.m. llegará La Orquesta Son Divas, la primera y única orquesta completamente femenina de Puerto Rico integrada por 13 féminas profesionales, con su espectáculo único. A las 4:00 p.m. le sigue el espectáculo musical de la Orquesta El Macabeo.

La fiesta continúa con la fusión de diferentes ritmos latinos de BLB, los Bravitos de la Plena, que llegan a las 5:30 p.m. El evento culminará con la música tropical de la orquesta oficial de “Al son de Maelo”, dirigida por Carlitos García.

Ismael “Maelo” Rivera se destacó en la historia musical de nuestra Isla por su importante contribución a la difusión de los ritmos de la bomba y la plena junto a Rafael Cortijo. Fue además uno de los primeros abanderados del movimiento salsero. Entre sus canciones más reconocidas se encuentran “El incomprendido”, “Las caras lindas”, “El bombón de Elena”, “Dime por qué”, “Perfume de rosas”, “El negro bembón” y “Quítate de la vía Perico”, entre muchísimas más.