“No le copio a nadie”.

La intérprete urbana Nesi es consciente de que se abre paso en un género en el que la competencia sobra, pero ella apuesta a su originalidad y a su compromiso para sobresalir.

Hacer freestyles lo veía como un pasatiempo. Pero fue el público el que con su apoyo la fue motivando a darle seriedad a una carrera que no había considerado, pero que comenzó a despuntar mientras compartía sus creaciones.

Uno de esos que se interesó en su talento fue el exponente urbano Bad Bunny, quien creó para ella el tema Yo perreo sola, con el que la invitó a colaborar en su segundo álbum de estudio, YHLQMDLG.

“Ese acercamiento fue a través de terceras personas. Surgió todo con una llamada, de que le gustaba lo que yo hacía y decidió meterme en uno de sus temas”, dijo la artista urbana natural de Río Grande, quien suele componer sus propios sencillos.

Nesi recuerda la sencillez del artista cuando se conocieron para grabar, así como su dedicación musical. “Fue la primera vez que hablamos. Ya me habían dicho lo que él tenía en mente, pero cuando lo escuché me encantó, porque la pista fue (del productor musical) Tainy, que es muy duro haciendo pistas”, recordó. “Así que fluyó, y la letra cuando me la enseñó me pareció súper duro. Yo sabía que se iba a pegar, que había un público que se iba a sentir identificado”, añadió Génesis Ríos Serrano, quien resaltó que al “Conejo Malo” “lo sentí bien humilde, me gustó el trato, y es bien profesional”.

Aunque parte de la finalidad principal del tema es invitar al baile, la exponente urbana de 23 años no deja de apuntar a un mensaje de independencia en su letra.

“Me sentí identificada porque yo soy así, yo perreo sola también. En verdad, a mí me gusta hacer las cosas por mi cuenta. Soy bien independiente”.

Incluso, el sencillo originó el #perreosolachallenge, que motivó a chicas y chicos a subir vídeos bailando al ritmo del tema.

“Me sorprendió fuertemente porque soy un talento nuevo y hay grandes juntes en ese álbum. Me siento agradecida de que haya logrado esa aceptación”

El vídeo que presenta el tema en el canal de YouTube de Bad Bunny, que no corresponde a uno que muestre a ambos exponentes, sobrepasa las 37 millones de reproducciones en solo tres semanas.

“Diría que el éxito es porque la gente se siente identificada y por el coro, que es tan pegajoso, la letra también”.

Al repasar sus orígenes, todavía se sorprende de la seriedad que ha cobrado lo que comenzó por diversión. “Empecé desde los 17, 18 años. Yo lo vi como un hobby. No lo había cogido en serio porque no me veía así, cantando frente a muchas personas, porque soy bien tímida, por lo menos lo era, eso lo he perdido un poco”, confesó, y compartió que fue un amigo quien la siguió retando y motivando a continuar con este interés.

“Me trató de convencer porque él sabía que a veces improvisábamos vacilando, y él me decía que lo hacía bien. Me decía ‘yo te voy a escribir este tema y quiero que tú te grabes y lo saquemos por ahí’, y así fue”, dijo. “Me atreví y lo hice. Fue viral el primer tema, y el segundo, más viral todavía, y por ahí seguí”.

Su cuenta personal de Facebook fue una de sus plataformas para darse a conocer. “A veces lo publicaba en mi Instagram. Hace un año empecé en (la cuenta de) Freestyle Mania a sacar temas, y me conocieron más personas todavía”, destacó Nesi, quien aseguró que “nunca me verán cantando temas que denigren a la mujer”.

Dentro de su interés por establecer una carrera sólida, tiene clara su estrategia.

“Tengo colaboraciones, pero me gusta escribir lo mío. No escucho a nadie para no parecerme a nadie. Me gusta la originalidad”, resaltó, y aplaudió que en la actualidad se abran más puertas para las mujeres en el género urbano.

“Por lo menos nos están dando la importancia ahora y eso es un logro. Eso es lo que quiero y sé que más adelante habrá más mujeres todavía que van a seguir rompiendo”, afirmó la exponente urbana, quien considera que “a mí me hace única mi forma de chantear”.