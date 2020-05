Presentar temas apartados de contenido sexual y de drogas es una determinación que forma el estilo musical de la intérprete urbana chilena Paloma Mami.

Es consciente de que esta decisión le puede cerrar puertas, pero no le preocupa.

“Mi estilo se trata mucho más que de esos temas que se están escuchando demasiado ahora, que está como que muy saturado en la música latina en general, y yo quería demostrar que la música es buena sin tener que hablar de esas cosas”, expresó con énfasis la artista en entrevista por videollamada.

“Irse por ese camino es mucho más fácil, mucho más común”, añadió sobre los temas que dominan la preferencia en el género urbano. “Pero me quedo firme siempre porque soy quien soy, y no voy a pretender ser otra persona porque eso sea popular”, resaltó la intérprete, quien define su línea como un estilo urbano elegante.

PUBLICIDAD

Parte de su criterio la basa en la imagen que ha predominado de la mujer en este género. “Creo que hay muchas artistas que están haciendo lo mismo que yo, que están tratando de hacer la música urbana un lugar más seguro para las mujeres, que se sientan mejor”, afirmó complacida.

Paloma asume la posibilidad de que su postura la lleve a ser rechazada para ciertos juntes artísticos.

“Hay oportunidades que no se van a dar igual porque no estoy hablando de esas cosas; featurings, por ejemplo, que no se van a dar porque el tema de la canción se trata de eso que no me gusta hablar. Entonces se hace difícil a veces”, confesó la vocalista, quien promueve el sencillo Goteo.

“Se trata de una mujer que tiene mucho flow, muy segura de que lo que ella quiere, lo consigue”, detalló al hacer referencia al tema, que cuenta con un vídeo musical que la presenta como la heroína de un videojuego en el que pelea contra un luchador, un experto en artes marciales y otro en taekwondo.

“La experiencia fue increíble. Siempre soñaba con estar en un videojuego, ser como un personaje de un vídeo o un animé o un superhéroe. Siendo una persona de una película de acción en general. Siempre tenía ese sueño, así que fue muy ‘bacán’ (bueno) poder cumplirlo y ponerme en estos trajes que eran tan increíbles, de látex, con arneses. Se sentía como estrella de cine”, dijo con ilusión, aunque ello conllevara cierta incomodidad al vestir el atuendo para la filmación.

PUBLICIDAD

“Nunca me pongo ropa apretada. Siempre estoy muy cómoda para todo lo que hago, así que en este video como que tener que usar algo tan apretado, que no podía respirar, que estaba transpirando por adentro, por pocos lados, era muy incómodo, pero no me importó porque se veía bien”, dijo entre risas la voz de temas como No te enamores, cuyo vídeo musical sobrepasa las 114 millones de reproducciones en YouTube, y de Fingías, con más de 80 millones en la misma plataforma. “Se rompió (el vestido) en una parte (de la grabación), se hizo tiras, y tuvimos que arreglarlo en el momento”, compartió la artista, quien se encuentra trabajando en su disco debut.