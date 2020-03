El nerviosismo que asoma en asuntos del amor cuando se está frente a esa persona especial es el tema principal del nuevo sencillo del rapero PJ Sin Suela.

Utilizar la muletilla “eh” fue la base para inspirarse en la letra de Loco loquito, que cuenta con la colaboración del cantante uruguayo Jorge Drexler.

“La historia sale porque mi mejor amiga de la Escuela de Medicina me tripeaba porque yo decía mucho eso, ‘eeeeh’, dando presentaciones en el salón de clases”, compartió el artista. “De ahí salió hacer la canción”.

El tema, que estrenó el viernes, incluye sobre 100 palabras con la letra “e”.

PUBLICIDAD

“Fue un reto bastante grande porque me tardé como tres semanas, casi un mes, porque yo no quería usar un diccionario. Yo quería que fueran palabras accesibles, así que tenía una libreta y escribía todas las palabras que se me ocurrieran. Hasta las llegué a escribir como medio separado”, detalló, lo que luego construyó “para que hiciera sentido la conversación”.

El resultado lo complació. “Es una historia bastante completa porque la canción empieza con dos personas que se quieren conocer, y es como si una persona se le acerca y le empieza a cantar y a decirle lo enamorado que está”.

Del arreglo musical destacó la integración de varios instrumentos para realzar la pieza.

“Grabamos violines, violas, cellos, clarinetes y flautas porque queríamos que se sintiera así como si estuviese en un cielo, como si fuese un paraíso”, resaltó el artista, quien trabaja en la realización de un álbum.

El vídeo musical es colorido y con dibujos animados.

“Fue hecho por Pedro Medina, Polidélico. Me encantaba el estilo de él y un día me senté con él porque en verdad la idea que tenía para hacer un video grabado eran como que bastantes complicadas”, repasó el exponente urbano.

“Cuando empezamos a decirnos ideas, me di cuenta de que en verdad sí iba a ser una historia completa. Además de que el vídeo te presenta la letra, también hay una historia atrás con más de un significado”, agregó Pedro Juan Vázquez, quien confesó que contrario a su canción, en asuntos del amor “soy bastante relajado”.

PUBLICIDAD

La participación de Drexler para el tema tiene un gran significado para PJ Sin Suela.

“Salvavidas en hielo es mi disco favorito, y mi manejador sabía que yo soy fanático de Drexler. Lo conocí en Nueva York y le enseñamos el video y a él le gustó un montón, porque el video se había empezado a hacer cuando todavía no estaba la voz de él, así que le pregunté si se quería montar”, repasó.

El tema incluye sobre 100 palabras con la letra “e”. [email protected] (custom credit))

“Después tocamos juntos en Puerto Rico en su concierto. Lo vi en Madrid, en Barcelona. Creamos una amistad y se activó, se montó en la canción. Le trajo su toque, obviamente, y para mí es así como que de mis panas. Como persona y como músico, para mí es un maestro”, mencionó el rapero, que escogió una librería en Río Piedras, Norberto González, para la entrevista con Primera Hora.

“Los libros son historias. Mi canción es una historia. La letra es bien pensada, como muchos libros, y esto es una canción, como también puede ser un poema, un libro pequeño”, destacó a modo de explicación la voz de San Dunga, quien se presentará el próximo 29 de marzo en el festival musical Lollapalooza Chile, y en el Jazz Fest de Nueva Orleans el 26 de abril.