Hoy se llevará a cabo el Super Bowl y, más allá del enfrentamiento entre los Patriots y Seahawks, el show intermedio es lo que más expectativas está causando, esto debido al espectáculo de Bad Bunny, ¿a qué hora podrás disfrutar de la actuación del puertorriqueño?

Este domingo, 8 de febrero, se acaba, finalmente, la espera para ver a “el Conejo malo” presentarse en el evento por antonomasia de la liga nacional de fútbol americano.

Su presencia en el Levi´s Stadium de Santa Clara, California, ha acaparado la atención global, esto no sólo por el hecho de que, en la actualidad, Benito Antonio Martínez Ocasio es el artista más escuchado mundialmente, sino por la reprobación de los republicanos, especialmente de parte de Donald Trump de que el boricua se presente en el evento deportivo.

¿A qué hora ver a Bad Bunny en el Super Bowl?

Mientras que el 47° presidente de Estados Unidos considera que la decisión de la NFL, de que Benito presida el “halftime show”, es “pésima”, “horrible” y “ridícula”, millones de personas esperan, aún con más interés que lo ocurrirá durante el partido, el show del cantante, pese a que este tendrá una duración de sólo 13 minutos, frente a los 60 minutos de juego (cuatro cuartos de 15 minutos).

El enfrentamiento dará inicio a las 7:30 de la noche (hora de Puerto Rico) y, si bien, está contemplado que “el Conejo malo” aparezca en el área de juego cerca de las 9:00 de la noche, la realidad es que, por la naturaleza del partido, en que hay momentos en que se detiene el tiempo, ya sea porque un jugador sale del campo, o por si hay una lesión, o se revisa una jugada, que quizá su participación se retrase unos minutos.

¿Dónde ver el Super Bowl?

Para no perderte ni un momento del show intermedio, es recomendable que sintonices el espectáculo con unos minutos de anticipación; puedes consultar la transmisión en vivo, a través de las cuentas oficiales de DAZN NFL Games Pass, o a través de streaming por Disney+, Prime Video y Vix Premium, o por televisión abierta, mediante la cobertura de los canales 5 y 7.