El gobernador de California, Gavin Newsom, declaró oficialmente el 8 de febrero como el “Día de Bad Bunny” en el estado, motivado la próxima presentación de Bad Bunny en el show de medio tiempo del Super Bowl LX en Santa Clara este domingo, y la admiración que le ha despertado el puertorriqueño.

En un mensaje que compartió en sus redes sociales, el mandatario demócrata expresó elogios hacia el intérprete boricua y confesó ser admirador de Puerto Rico.

“Como muchas personas saben, soy un gran amante de ‘El Español’. Es un idioma hermoso, hablado por muchísima gente en el gran Estado de California y en todo el mundo. También soy un gran fan de PuerRRRRRRRto Rico. Por eso estoy declarando mañana en California como el “Día de Bad Bunny”, expuso bajo su cuenta oficial de prensa. Newsom destacó la “hermosa y relajante voz” del cantante, de quien elogió su “muy agradable apariencia”.

El gobernador de California cerró su mensaje en tono jocoso al compararse con Benito Antonio Martínez Ocasio. “¡Amamos a Bad Bunny! Él es casi tan ‘Hot‘ como yo, lo cual es un gran cumplido, porque no hay nadie más ‘Hot’. Feliz Día de Bad Bunny, América. Disfruten!”.

El anuncio de Newsom llega en medio de las opiniones variadas que ha generado la decisión de que Bad Bunny esté a cargo del show de medio tiempo y su determinación de hacerlo en español.

Hace una semana, Bad Bunny hizo historia al ganar el premio al álbum del año en los Grammy 2026 por “Debí tirar más fotos”. Se trata de la primera vez que un álbum íntegramente en español logra ese galardón. Al recoger el premio, el vegabajeño aprovechó para llevar mensajes sobre la inmigración y un llamado a la unión. “Fuera ICE… No somos salvajes, no somos animales, no somos ‘aliens’. Somos humanos y somos americanos”, manifestó como parte de sus expresiones.

El show del medio tiempo del Super Bowl LX a cargo de Bad Bunny está pautado para comenzar cerca de las 7:30 p.m. en Puerto Rico. La hora aproximada corresponde a que los partidos de la NFL no tienen un tiempo determinado, en contraste con la dinámica de otros deportes.