Bad Bunny se presentará este domingo en el espectáculo del medio tiempo del Super Bowl LX, pero podría regresar muy pronto a WWE, según Bryan Álvarez del portal Wrestling Observer.

Esto luego de que el senador demócrata Rubén Gallego acudiera a las redes sociales para pedirle a Tony Khan, presidente de All Elite Wrestling, que firmara al artista puertorriqueño para aumentar la popularidad de la empresa rival de WWE.

“Él está tuiteando para que Tony Khan traiga a Bad Bunny. Bad Bunny terminará volviendo a la WWE muy pronto. Más pronto que tarde, para que lo sepan todos”, aseguró Álvarez, un destacado periodista de lucha libre profesional con más de tres décadas de experiencia.

.@TonyKhan it’s time for @AEW to solidify a huge fan base. @sanbenito love wrestling, need him to make some appearances. Just no stretcher match please. — Ruben Gallego (@RubenGallego) February 6, 2026

Gallego pidió a Khan concretar el retorno del puertorriqueño a los cuadriláteros luego de que cánticos contra el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) interrumpieran la pelea estelar de AEW Dynamite el miércoles pasado en Las Vegas, Nevada.

Días antes, Bad Bunny expresó su repudio contra ICE durante la 68.ª edición de los Premios Grammy al recibir el premio a Mejor Álbum de Música Urbana. “Antes de decir gracias a Dios, voy a decir fuera ICE”, dijo el artista al comenzar su discurso.

“No somos salvajes, no somos animales, somos humanos y somos americanos… “Lo único más poderoso que el odio es el amor, entonces, por favor, necesitamos ser diferentes. Si peleamos tenemos que hacerlo con amor, nosotros no los odiamos, amamos a nuestra gente y a nuestra familia, no lo olviden”, concluyó.

Bad Bunny, cuyo nombre de pila es Benito Antonio Martínez Ocasio, no lucha en un ring de WWE desde el 6 de mayo de 2023, cuando la compañía trajo a Puerto Rico el evento Backlash y enfrentó en una pelea callejera a su compatriota Damian Priest. Benito salió victorioso y la lucha es considerada por muchos la mejor que una celebridad ha tenido en la historia de la empresa.