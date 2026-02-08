Bad Bunny está a solo unas horas de presentarse en el medio tiempo del Super Bowl LX, motivo por el cuál incluso Disney se ha sumado al apoyo al Conejo Malo, recordando la ocasión en la que se volvió un personaje de “Los Simpson”.

La colaboración entre la familia amarilla y Benito Antonio Martínez Ocasio se dio en plena pandemia por el COVID-19, como parte de los especiales navideños de la serie de televisión, pues, se estrenó precisamente el 24 de diciembre del 2021.

Aunque no es un capítulo completo, Springfield tuvo la visita de Bad Bunny para el video oficial de “Te deseo lo mejor”, canción que pertenece a “El Último Tour del Mundo”, uno de los tres discos que el puertorriqueño lanzó en 2020.

PUBLICIDAD

En este clip que dura apenas 2:58 minutos, Homero y Marge pasan por uno de sus peores momentos como pareja debido a la adicción del padre de Bart por el celular, causando que su esposa e hijos lo dejen.

Acompañado por la melodía triste y letra desgarradora de Benito, Homero recorre las calles de Springfield, en donde tiene varios encuentros con el conejo, hasta llegar a un concierto del cantante en el que su esposa está en primera fila.

Allí Bad Bunny se da cuenta de la discusión y decide intervenir, haciendo que en solo unos instantes la familia se reconcilie, dando un mensaje de amor y unión, tal como se espera lo haga este domingo, 8 de febrero, cuando inicie su show del medio tiempo del Super Bowl LX, en el que se enfrentan Nueva Inglaterra vs Seattle.

¿A qué hora es el show de medio tiempo?

El show del medio tiempo del Super Bowl LX que corre a cargo de Bad Bunny comenzará aproximadamente a las 7:30 p.m. en Puerto Rico (6:30 p.m. hora del Este, 23:30 GMT). Al menos esto es lo que se tiene pronosticado, pues, los partidos de la NFL no tienen un tiempo determinado como ocurre en otros deportes.

El show de Bad Bunny en el medio tiempo en el Super Bowl LX ha generado mucha expectativa por la situación de la política migratoria actual en los Estados Unidos y el mensaje de apoyo a los migrantes y latinos que Benito lanzó en los Premios Grammy 2026.