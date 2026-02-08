Santa Clara. El precio de las entradas para el Super Bowl oscila entre los $3,100 y más de $18,000 cuando falta un día para que los New England Patriots y los Seattle Seahawks se midan en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California.

El asiento más barato para ver la gran final del fútbol americano, y el espectáculo del descanso de Bad Bunny, se vendía por $3,100 en la plataforma de venta en línea VividSeats.

Bad Bunny se encargará del espectáculo de medio tiempo.
Este precio ha bajado ligeramente en las últimas 24 horas, cuando las entradas más baratas se vendían por $3,600, pero los asientos “VIP” y los de los mejores sectores del Levi’s Stadium aumentaron unos $2,000 este sábado, hasta alcanzar los $18,600.

Por las calles de San Francisco, donde la NFL colocó su cuartel general este fin de semana, sigue la fiesta con eventos especiales en varias zonas de la ciudad, desde la céntrica Union Square hasta el Fisherman’s Wharf.

Música, activaciones y artistas animan las horas previas a la gran final del fútbol americano, que alcanza este año su edición número 60.