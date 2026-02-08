Santa Clara, California. Una defensa aclamada contra una subestimada. Un mariscal de campo de segundo año celebrado contra un veterano que ha pasado de ser percibido como un fracaso a ser muy querido. Un receptor abierto All-Pro contra uno de los mejores cornerbacks jóvenes de la NFL.

El enfrentamiento del Super Bowl de este año entre los Patriots de Nueva Inglaterra (17-3) y los Seahawks de Seattle (16-3) se trata de contrastes.

Y todo empieza con los entrenadores que dirigirán a sus equipos en el campo.

Ser parte del último juego de la temporada de la NFL no es nada nuevo para el entrenador de los Patriots, Mike Vrabel, quien ganó tres Super Bowls como jugador de Nueva Inglaterra.

Vrabel, de 50 años, puede convertirse en la quinta persona en la historia de la NFL en ganar el Super Bowl como jugador y entrenador en jefe, uniéndose a los miembros del Salón de la Fama del Fútbol Americano Profesional Mike Ditka, Tony Dungy y Tom Flores, así como a Doug Pederson.

Se enfrentará en ingenio al entrenador de los Seahawks, Mike Macdonald, de 38 años, quien está en su primer Super Bowl en apenas su segundo año en Seattle.

El Levi's Stadium en Santa Clara, California, albergará el Super Bowl LX. ( CHRIS TORRES )

Cuando los Patriots tienen el balón

Nueva Inglaterra no estaría aquí sin el juego de Drake Maye. Tras mostrar destellos de su potencial para convertirse en un mariscal de campo franquicia como novato, Maye ha consolidado su estatus en su segundo año bajo la dirección del coordinador ofensivo Josh McDaniels.

Terminó segundo en la votación al Jugador Más Valioso (MVP) y lideró la NFL al completar el 72% de sus pases esta temporada. Lanzó para 4,394 yardas y 31 touchdowns con solo ocho intercepciones gracias a la producción de un grupo de receptores liderado por el veterano Stefon Diggs.

Es la razón principal por la que Maye podría convertirse en el quinto mariscal de campo en ganar el Super Bowl en su primera o segunda temporada, uniéndose a Tom Brady, Ben Roethlisberger, el miembro del Salón de la Fama Kurt Warner y Russell Wilson.

Pero tendrá que encontrar una manera de sumar puntos contra una defensa de Seattle que terminó entre las siete mejores de la liga en capturas e intercepciones.

Maye es el primer mariscal de campo en la historia en ganar tres partidos contra las cinco mejores defensas en una misma postemporada: los Chargers (n.° 5), los Texans (n.° 1) y los Broncos (n.° 2). Los Seahawks son los n.° 6.

Los Patriots también están en una buena posición gracias a una defensa que terminó la temporada regular entre las 10 mejores en defensa total, defensa terrestre, defensa de pase y puntos permitidos. La defensa de Nueva Inglaterra solo ha permitido dos touchdowns en esta postemporada.

Eso ha ayudado a silenciar las voces externas que criticaban el calendario de la temporada regular de Nueva Inglaterra, que fue clasificado como el más fácil de la NFL, con sus oponentes terminando con un récord combinado de 113-176.

Una mirada al Levi's Stadium en Santa Clara, California. ( Godofredo A. Vásquez )

Cuando los Seahawks tienen el balón

La ofensiva de Seattle, quinta en la NFL en puntos por partido, es una unidad multidimensional, a pesar de estar liderada por el mejor receptor de la liga, Jaxon Smith-Njigba. El coordinador ofensivo Klint Kubiak, quien se espera que consiga el puesto de entrenador en jefe de los Raiders de Las Vegas, ha implementado un sistema que saca lo mejor de sus jugadores, tanto en el juego terrestre como en el aéreo.

El mariscal de campo Sam Darnold acaba de terminar su segunda temporada en el Pro Bowl y ha demostrado que no teme lanzar el balón campo abajo ni cometer algunos errores. Durante la temporada regular, Darnold lideró a todos los mariscales de campo de la NFL en pérdidas de balón, pero mostró su mejor nivel en los playoffs, incluyendo cuando jugó con una lesión en el oblicuo y completó 25 de 36 pases para 346 yardas, con tres touchdowns y ninguna pérdida de balón en el partido por el campeonato de la NFC.

El juego terrestre de los Seahawks también está en auge, liderado por el corredor Kenneth Walker III, quien está en su último año de contrato y podría jugar su último partido con el uniforme de Seattle. Walker tiene una predilección por correr por fuera de los tackles y lanzar carreras por los lados derecho e izquierdo de la línea ofensiva.

Y luego está el veterano receptor abierto Cooper Kupp, quien continúa liderando dentro y fuera del campo en su primera temporada con los Seahawks después de ocho temporadas destacadas con Los Angeles Rams.

Incluso si la ofensiva de Seattle tiene dificultades, debería estar impulsada por una defensa que, sin duda, es su mayor fortaleza. Ningún equipo permitió menos puntos por partido (17.2) esta temporada, y Seattle terminó entre los siete mejores de la liga en capturas e intercepciones.

Equipos especiales

Si el partido del domingo está dominado por la defensa, este enfrentamiento podría ser clave.

Los Patriots siempre tienen la oportunidad de llegar a la zona de anotación al devolver despejes, gracias a la explosividad de Marcus Jones. Tuvo devoluciones de despeje de 94 y 87 yardas esta temporada, terminando empatado con el receptor de los Tennessee Titans, Chimere Dike, con un promedio de 17.3 yardas en devoluciones de despeje.

El pateador novato Anthony Borregales también ha sido confiable, conectando 27 de 32 intentos de goles de campo, incluidos cuatro de más de 50 yardas.

Pero los Seahawks no se quedan atrás en cuanto a equipos especiales, liderados por el coordinador de segundo año Jay Harbaugh. Incluyendo estos playoffs, Seattle ha anotado cinco touchdowns en equipos especiales, cuatro de ellos en devoluciones.

El veloz receptor Rashid Shaheed, adquirido por los Seahawks de los New Orleans Saints en noviembre , devolvió la patada inicial para touchdown en la ronda divisional contra los San Francisco 49ers . Los Seahawks también cuentan con un gran arma en el pateador Jason Myers. En su undécima temporada, Myers estableció el récord de la NFL de más puntos para un pateador en una sola temporada con 171, superando los 166 de David Akers.

Entrenamiento

El mayor atributo de Vrabel esta temporada fue inspirar a un vestuario que antes de esta temporada solo tenía 18 jugadores que habían aparecido en un partido de playoffs.

Confía en su cuerpo técnico y se ha beneficiado de tener un coordinador ofensivo en McDaniels, quien estuvo presente en cada una de las seis victorias de Nueva Inglaterra en el Super Bowl.

Independientemente del resultado del Super Bowl 60, no se espera que el cuerpo técnico de los Seahawks se mantenga unido como está actualmente por mucho más tiempo. Kubiak parece estar de camino a Las Vegas, y no está claro quién sucederá al coordinador ofensivo.

De cualquier manera, es un cuerpo técnico repleto de estrellas liderado por Macdonald, cuyo enfoque en la defensa lo ha convertido en la persona perfecta para los Seahawks.

Intangibles

Si bien técnicamente se trata de una revancha del Super Bowl 49, ganado por los Patriots de manera dramática gracias a la intercepción de Malcolm Butler a Russell Wilson, esta es ciertamente una nueva era para ambos equipos.

La temporada de Nueva Inglaterra tiene un aire de Cenicienta, pero la confianza que los jugadores de Vrabel tienen en él es muy real. Sienten que están en el campo con alguien que comprende lo que han vivido.

Y eso podría ser lo que ayude a este equipo de los Patriots a superar el desafío.

Los Seahawks, por su parte, dominaron esta temporada como esperaban. En camino a conseguir la mayor cantidad de victorias en la temporada regular en la historia de la franquicia, Seattle apodó a su defensa el “Lado Oscuro”.

La confianza que transmite este grupo es más que evidente, ya sea en las prácticas, en los partidos o en la presencia de los medios.

Para Seattle, este Super Bowl no es una oportunidad de redimirse por lo sucedido hace 11 años; más bien, es una oportunidad de diferenciarse como uno de los mejores equipos en la historia de la franquicia.