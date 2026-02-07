San Juan. José de León ha vivido varios años llenos de adversidades, que incluyeron dos operaciones de Tommy John, una en 2018 y otra en 2023, pero aun así le dio el sí a Puerto Rico para su tercer Clásico Mundial de Béisbol.

El jueves, mientras los fanáticos asimilaban la noticia de que el Team Rubio no contará con estrellas como Francisco Lindor y Carlos Correa porque ambos fueron inelegibles para una póliza de seguros que les habría permitido competir en el esperado torneo, de León confirmó su participación con un emotivo video.

En la publicación, colgada en su cuenta de Instagram, repasó aquel memorable juego contra Israel en la edición de 2023, en el que lanzó cinco entradas perfectas y ponchó a 10 bateadores, y escribió: “el permiso lo da el corazón”.

“Eso fue algo que no fue dirigido a nadie en particular. Es algo más que define mi historia y lo que yo he pasado. Este no es mi primer Clásico. Yo también tuve mis problemas de permiso, seguros y lesiones en los dos anteriores, así que sé por lo que se pasa”, contó de León a Primera Hora luego de ser presentado por la Federación de Béisbol de Puerto Rico en el Distrito T-Mobile de San Juan.

“A lo que voy es que no ha sido algo fácil o automático para mí representar a Puerto Rico. Lo he trabajado y lo he trabajado desde el corazón, así que, cuando digo esas cosas, no estoy tratando de juzgar o señalar. Simplemente, estoy expresando lo que significa para mí estar aquí hoy”, continuó.

El derecho, 33 años, pertenecía a los Rays de Tampa Bay en 2017 tras ser cambiado por los Dodgers de Los Ángeles y formaba parte de la organización de los Twins de Minnesota en 2023 con un contrato de liga menor. En la actualidad, es agente libre y está en busca de un contrato en el béisbol organizado después de lanzar para los Criollos de Caguas en la pasada temporada de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC).

“Nosotros corremos riesgos hasta caminando al carro. Esa es la realidad. Yo siempre que tenga la oportunidad (de jugar por Puerto Rico), lo voy a hacer. Yo me fui en contra del equipo de Tampa cuando los Dodgers me cambiaron en 2017. No querían que yo fuera y les dije que esto era algo bien personal. Me habían dicho que tenía chance de hacer la rotación y después de eso me bajaron”, compartió el isabelino.

“No lo tomaron muy bien, pero fue una decisión mía y una decisión con la que hoy día yo estoy contento porque no hay satisfacción más grande para mí que vestir esos colores”, añadió.

De León es uno de los abridores de Puerto Rico proyectados a ver acción en la primera ronda del certamen, en la que el Team Rubio se medirá a Colombia, Panamá, Cuba y Canadá del 6 al 11 de marzo en el Estadio Hiram Bithorn, de San Juan. Los otros tres son Seth Lugo, Elmer Rodríguez-Cruz y Eduardo Rivera. Para el lanzador, el hecho de que la primera etapa de esta edición sea en suelo boricua la hace aún más especial.

“Este sería mi tercer Clásico, pero siempre se siente como la primera vez. Es una emoción inmensa poder hacerlo en Puerto Rico. Siempre tuve ese sueño desde chiquito y se está cumpliendo. Esto es lo máximo. Diría que todos los que lo han hecho están de acuerdo conmigo. Representar a tu país en el nivel más alto de lo que tú haces es lo mejor que puedes hacer”, manifestó.