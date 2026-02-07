Los Seattle Seahawks tenían la grandeza al alcance de la mano, la zona de anotación en el punto de mira, Tom Brady y los New England Patriots contra las cuerdas y Marshawn Lynch en su backfield.

¿Qué puede salir mal?

El Super Bowl 49 entre los dos equipos que vuelven a jugar el domingo en el Super Bowl 60 se redujo a esto: Con una desventaja de 28-24, Seattle tenía el balón en la 1 de los Patriots con 26 segundos, un tiempo muerto y tres jugadas para intentar ganar el partido y levantar su segundo Trofeo Lombardi consecutivo.

Lynch acababa de llegar a la yarda 1 después de que la recepción de Jermaine Kearse de 33 yardas rebotara en sus piernas y en sus brazos mientras estaba en el suelo en la yarda 5 de los Patriots.

“Incliné el balón y Kearse lo atrapó”, relató esta semana el ex cornerback Malcolm Butler en una entrevista radiofónica con la emisora WEEI-FM de Boston. “Dije que este partido se había acabado. Perdemos, es culpa mía, aunque hice una gran jugada. No fue lo suficientemente buena”.

En la banda de Nueva Inglaterra se sentaba Brady, que había sido testigo de otras dos improbables recepciones que condujeron a devastadoras derrotas en el Super Bowl: La recepción de 32 yardas de David Tyree con el casco en la mano que ayudó a los New York Giants a impedir a los Patriots una temporada perfecta, y la recepción de 38 yardas de Mario Manningham en la línea de banda cuatro años más tarde, que de nuevo ayudó a Eli Manning a imponerse.

“Y entonces tuve otra oportunidad”, dijo Butler.

Una segunda oportunidad

Segundo y gol desde la 1, el escenario estaba preparado para que el desconocido novato de West Alabama se convirtiera en el improbable héroe.

Hay un puñado de momentos icónicos en el deporte que pasan a la gloria o a la infamia, o a ambas.

Chip-in de Tiger en el 16. Patada de seis de Auburn. Jonrón de Gibson. El bloqueo de LeBron. El milagro sobre hielo. El mate de la muerte de Vince Carter. Los 81 puntos de Kobe. El penalti de Brandi Chastain.

Las llamadas viven en nuestras cabezas.

“Abajo Frazier.”

“¡Havlicek robó el balón!”

“¿Crees en los milagros?”

Bill Belichick envió una agrupación de tres corredores que no había utilizado en toda la temporada y Pete Carroll decidió que ocho hombres grandes serían difíciles de anotar si Russell Wilson le entregaba el balón a Lynch de nuevo, por lo que pidió un slant rápido a Ricardo Lockette.

Butler vio a los receptores apilados en el lado derecho del campo y le preguntó al cornerback Brandon Browner: “¿A quién tengo? ¿A quién tengo? Él dijo: ‘Tienes al tipo de atrás”, dijo Butler a WEEI. “Dije que si este tipo golpeaba cualquier tipo de crossover, estaba en marcha. Y lo hizo. Y yo sólo conduje el balón”.

Butler se agachó dentro de Lockette y le ganó la partida al receptor, interceptando el pase de Wilson para preservar la victoria de Nueva Inglaterra y estampar su nombre en la historia de el Super Bowl.

“Lo siento, pero no me puedo creer la llamada”, exclamó el analista de la NBC Cris Collinsworth, que ese día estaba en la cabina de retransmisión junto a Al Michaels. “No me puedo creer la decisión. Tienes a Marshawn Lynch en el backfield, tienes a un tipo que ha sido casi imparable en esta parte del campo. No me puedo creer la decisión”.

La llamada sigue dando que hablar

Collinsworth, que repetirá el partido el domingo, dijo esta semana que piensa en esa jugada “todo el tiempo” y que sigue perplejo por la decisión.

“Cuando se produjo la intercepción, no sabía lo que había pasado”, dijo Collinsworth. “Te lo puedo decir ahora. Estaba mirando el campo. Empecé a mirar el monitor para poder verlo de cerca, y recuerdo que dije, no, esto es un pedazo de historia. Quiero verlo con mis propios ojos. No quería verlo sólo en el monitor”.

Lo que vio no se lo podía creer: Wilson disparando a un grupo de camisetas azules y blancas, Butler cavando dentro de Lockette y acorralando la primera intercepción de su carrera.

“Hubo una explosión de cuerpos que chocaron todos al mismo tiempo, y el público enloqueció, y mi primer pensamiento fue: ‘No sé quién tiene el balón’”, dijo Collinsworth. “Lo segundo fue: ‘Ni siquiera sé quiénes son esos jugadores que acaban de chocar’. Fue un caos.

“Y en un momento, Al gritó: ‘¡Malcolm Butler, intercepción!’. Y yo estaba allí sentado repasando una y otra vez en mi mente pensando, Marshawn Lynch tuvo dos intentos desde la 1. Si no lo logró la primera vez, que así sea; pero también vas a tomar tiempo adicional, lo que le va a dar a Tom Brady menos oportunidades de hacer una jugada”.

No fue sólo la jugada, sino el pase en sí lo que sorprendió a Collinsworth.

“Consideré la posibilidad de que fuera un pase, pero pensé con seguridad que habría sido una opción de carrera/pase fuera del bolsillo de alguna manera”, dijo. “Así que la jugada me sorprendió de todas las formas imaginables”.

Tenía mucha compañía en su desconcierto.

“La jugada más tonta de la HISTORIA del fútbol americano de la NFL”, tuiteó el ex receptor de los 49ers Dwight Clark, que también hizo un buen agarrón: The Catch.

Y esto del líder de carreras de la NFL, Emmitt Smith: “La peor jugada que he visto en la historia del fútbol”.

Carroll explicó que pensó que habría sido difícil para Lynch anotar contra ocho tipos grandes en el área: “No es un buen partido para correr, así que íbamos a lanzar el balón para desperdiciar una jugada. Si marcábamos, lo haríamos, si no lo hacíamos, correríamos en tercera o cuarta oportunidad”.

Nunca tuvieron la oportunidad, y Carroll insistió en que la culpa era suya y no del coordinador ofensivo Darrell Bevell: “Yo tomé la decisión. Dije: ‘Lanza el balón’. Nadie más que yo tiene la culpa”.

Wilson, que más tarde se pelearía con Carroll y daría tumbos por la liga tratando de recuperar su antigua forma para intentar redimirse en el Super Bowl, dijo que, en última instancia, él era el responsable.

“Echadme la culpa a mí”, dijo Wilson tras el partido. “Fui yo quien lo lanzó”.

El que lo captó fue Butler, que estaba en la burbuja en el campo de entrenamiento y ocho meses después tenía el presentimiento de que haría una gran jugada en el Super Bowl, “pero no tan grande”.

