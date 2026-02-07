El Barcelona se ha convertido en el último club de fútbol en cortar lazos con una propuesta de Superliga europea disidente.

El Barcelona, junto con el Real Madrid, había liderado en su momento la lucha por poner en marcha una competición rival de la Liga de Campeones. Pero en un breve comunicado el sábado, el Barcelona confirmó oficialmente que ya no formaría parte del polémico proyecto, que provocó la indignación generalizada de los aficionados cuando se anunció por primera vez en 2021.

“El FC Barcelona comunica que en el día de hoy ha notificado formalmente a la European Super League Company y a los clubes implicados su retirada del proyecto de la Superliga Europea”, declaró el cinco veces ganador de la Liga de Campeones.

Esto deja al Madrid como el principal club que apoya la Superliga, que pasó a llamarse Liga Unificada en 2024.

En los planes originales para la Superliga, 12 de los clubes más históricos de Europa anunciaron su intención de crear un nuevo torneo de élite de 20 equipos.

Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid, Manchester United, Manchester City, Liverpool, Arsenal, Chelsea, Tottenham, Juventus, AC Milan e Inter de Milán formaban parte del grupo disidente original.

Las propuestas habrían protegido a 15 grandes clubes del descenso y habrían sustituido a la Liga de Campeones, el torneo europeo de clubes de élite. También habría podido afectar a las ligas nacionales, ya que se habría garantizado la entrada de equipos independientemente de su éxito en las competiciones nacionales.

Ante la protesta pública, la mayoría de los clubes se echaron atrás rápidamente. Madrid y Barcelona habían sido los dos últimos en apoyar públicamente una escisión después de que, en 2023, la Juventus se retirara.

Ese mismo año, el Tribunal Supremo de la Unión Europea dictaminó que los organismos rectores del fútbol, la UEFA y la FIFA, habían actuado en contra de la legislación de la UE en materia de competencia al bloquear los planes de creación de una liga independiente. Pero a pesar de que el promotor madrileño de la Superliga, A22 Sports Management, reveló planes para una competición revisada, la retirada del Barcelona es otro golpe a sus esperanzas de crear un rival de la Liga de Campeones.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.