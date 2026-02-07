Los Ángeles. Un jurado declaró culpable al exjardinero cubano de las Grandes Ligas Yasiel Puig de obstrucción a la justicia y de mentir a funcionarios federales que investigaban una operación de apuestas ilegales, informó el viernes la fiscalía de Estados Unidos.

El veredicto llegó tras un juicio de varias semanas que incluyó testimonios de funcionarios de las Grandes Ligas y de Donny Kadokawa, un entrenador de béisbol de Hawái a través del cual Puig realizó apuestas. Ahora, Puig se enfrenta a una posible pena de hasta 20 años en una prisión federal. Está previsto que la sentencia se anuncie el 26 de mayo.

Inicialmente, Puig, de 35 años, se declaró culpable de un delito grave por mentir a agentes federales que investigaban una operación de apuestas ilegales. Reconoció en un acuerdo de culpabilidad de agosto de 2022 que acumuló más de $280,000 en pérdidas durante unos meses en 2019 al apostar en partidos de tenis, fútbol americano y baloncesto a través de un tercero que trabajaba para una operación de apuestas ilegales dirigida por Wayne Nix, un expelotero de ligas menores.

Nix se declaró culpable en 2022 de un complot para operar un negocio de apuestas ilegales y de presentar una declaración de impuestos falsa. Aún está esperando su sentencia.

Las autoridades dijeron que Puig realizó al menos 900 apuestas a través de sitios web controlados por Nix ya través de un hombre que trabajaba para este último.

De acuerdo con los fiscales, Puig dijo durante una entrevista en enero de 2022 con investigadores federales que desconocía la naturaleza de sus apuestas, con quién apostaba o las circunstancias de pago de sus deudas de juego.

Pero cambió su postura meses después, al anunciar que cambiaría su declaración a inocente debido a “nuevas pruebas significativas”, según un comunicado de sus abogados en Los Ángeles.

“Quiero limpiar mi nombre”, dijo Puig en el comunicado. “Nunca debí haber aceptado declararme culpable de un crimen que no cometí”.

El gobierno argumentó que el deportista engañó intencionalmente a los investigadores federales. Presentaron en la corte de grabaciones de audio de Puig, quien hablaba en inglés, y llevaron testigos expertos para hablar sobre las habilidades cognitivas de Puig, informó el diario New York Times.

Sus dijeron abogados que Puig, quien tiene una educación de tercer grado, sufría problemas de salud mental no tratado y no contaba con su propio intérprete ni con asesoría legal penal durante la entrevista con los investigadores federales donde supuestamente mintió.

El exabogado de Puig, Steven Gebelin, testificó que, durante la entrevista de enero de 2022, Puig intentó ser útil al responder las preguntas de los investigadores y el intérprete tuvo dificultades con el español hablado de Puig, según el New York Times.

Puig bateó para .277 con 132 jonrones y 415 carreras producidas durante siete temporadas en las Grandes Ligas, las primeras seis con los Dodgers, donde obtuvo una selección al Juego de Estrellas en 2014.

El cronista de los Dodgers, Vin Scully, apodó a Puig el “caballo salvaje” por sus travesuras en el campo y su talento a una edad temprana. Se unió a las Mayores a los 22 años, uno después de escapar de su natal, Cuba.

Jugó para los Reds de Cincinnati y los Indians de Cleveland en 2019 antes de convertirse en agente libre. Luego militó en la Liga Mexicana y el año pasado firmó un contrato de un año por un millón de dólares con los Kiwoom Heroes de Corea del Sur.