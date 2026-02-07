Bormio, Italia. El esquiador suizo Franjo von Allmen acabó primero en el descenso olímpico el sábado y se colgó la primera medalla de oro de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina.

En un día perfecto en Bormio, von Allmen completó el exigente recorrido en un minuto y 51.61 segundos.

Su tiempo fue suficiente para resistir el embate del italiano Giovanni Franzoni, quien se quedó con la plata. Su veterano compatriota Dominik Paris, de 36 años, firmó una rápida carrera para llevarse el bronce y dejar al suizo Marco Odermatt fuera del podio.

