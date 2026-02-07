Milán. Hubo homenajes a Da Vinci, Dante y Puccini, lo mismo que referencias a Pausini, Armani y Fellini, pasando por la pasta, el vino y otros sabores icónicos de la cultura italiana. Y Mariah Carey alcanzó todas las notas altas en “Nel Blu Dipinto Di Blu”, también conocido como “Volare”.

Así, una ceremonia inaugural sin precedentes, en cuatro sitios y con dos pebeteros puso en marcha oficialmente los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026 el viernes.

Permitir que los deportistas participaran en el Desfile de las Naciones en los lugares de montaña al comenzar los Juegos de Invierno más dispersos de la historia tuvo una consecuencia quizás imprevista: ningún competidor de ninguno de los primeros cinco países anunciados se presentó realmente en el recinto principal de la ceremonia, el estadio de fútbol San Siro de Milán.

Los carteles con los nombres de Grecia — que siempre abre la procesión como cuna de los Juegos Olímpicos — Albania, Andorra, Arabia Saudita y Argentina fueron llevados a la casa del Milán y del Inter, dos potencias del fútbol italiano. Pero no había deportistas de esos lugares presentes ahí.

En cambio, estaban participando en festividades simultáneas realizadas en Cortina d’Ampezzo en el corazón de las montañas Dolomitas, Livigno en los Alpes y Predazzo en la provincia autónoma de Trento.

El primer país con deportistas en San Siro fue Armenia — y su entrada provocó vítores estruendosos de una multitud de 61.000 personas que llenaron el inmueble, con o sin boleto.

Más tarde, una mezcla de abucheos recibió a los cuatro representantes de Israel en la ceremonia de Milán. Hubo exhortos para que Israel fuera excluido de los Juegos Olímpicos debido a la guerra en Gaza, que comenzó con el ataque mortal de Hamás en octubre de 2023.

Y mientras que los deportistas estadounidenses recibieron aclamaciones cuando aparecieron, el vicepresidente J.D. Vance desató abucheos en cuanto apareció brevemente en las pantallas de video del recinto desde su lugar en la tribuna.

El apoyo a los Estados Unidos entre sus aliados ha estado erosionándose a medida que la administración del presidente Donald Trump ha adoptado una postura agresiva en política exterior, incluyendo aranceles punitivos, acción militar en Venezuela y amenazas de invadir Groenlandia.

La delegación de Venezuela recibió un gran respaldo al entrar. Lo mismo ocurrió con la de Ucrania, donde una guerra continúa cuatro años después de que Rusia la invadió.

Los organizadores de la ceremonia han dicho que buscaron transmitir temas de armonía y paz, en busca de representar la dicotomía ciudad-montaña de la configuración particularmente inusual de estos Juegos Olímpicos mientras también intentaban apelar a un sentido de unidad en un momento de tensiones globales.

La actriz sudafricana Charlize Theron y el rapero italiano Ghali emitieron mensajes de paz hacia el final de la noche.

“Espero que la ceremonia de apertura sea para todos una oportunidad de ser respetuosos”, dijo la nueva presidenta del Comité Olímpico Internacional Kirsty Coventry esta semana, cuando se le preguntó sobre posibles reacciones del público.

El saludo más cálido estuvo reservado, naturalmente, para la anfitriona Italia, que entró al final, con una versión electrónica de “El Barbero de Sevilla”.

La ceremonia había durado ya tres horas para el momento en que el presidente de Italia, Sergio Mattarella, declaró oficialmente inaugurados los Juegos de Milán-Cortina tras un discurso de Coventry, la primera mujer en liderar el COI.

“Gracias por creer en la magia de los Juegos Olímpicos”, dijo Coventry.

Varios minutos después, se aseguró de mencionar a los “titulares de derechos de medios” que pagan para transmitir el evento.

Pronto, la voz del tenor Andrea Bocelli resonó con “Nessun Dorma” de Puccini y su estribillo final de “Vincerò” (“ganaré” en italiano). Al concluir, los portadores de la antorcha salieron de la arena hacia un pebetero en el Arco de la Paz, a casi cuatro kilómetros de San Siro.

Otro símbolo de lo disperso que está todo esta vez: en lugar del habitual pebetero que se enciende y arde durante toda la duración de los Juegos Olímpicos, habrá dos, ambos concebidos como un homenaje a los estudios geométricos de Leonardo da Vinci. El otro está a 400 kilómetros de distancia en Cortina.

Los tres encargados de encender la llama, Alberto Tomba y Deborah Compagnoni en Milán, así como Sofia Goggia en Cortina, son italianos campeones olímpicos de esquí alpino. Tomba y Compagnoni están retirados; Goggia está inscrita en los Juegos de 2026.

La colección completa de sedes de competición para las próximas dos semanas y media se extiende por un área de más de 22,000 kilómetros cuadrados. El formato de ceremonia de ciudad múltiple observada el viernes permitió que deportes de montaña como el esquí alpino, el bobsleigh, el curling y el snowboard estuvieran representados sin requerir que la gente hiciera el largo viaje de varias horas hasta Milán.

No había exactamente la sensación de unos Juegos de Invierno en la capital financiera del país, donde la temperatura estaba un poco por debajo de los 10 grados Celsius y el cielo era de un azul claro y nítido toda la tarde del viernes. Ni rastro de nubes, y mucho menos de nieve.

Mientras Italia daba la bienvenida al mundo mostrando símbolos de su herencia cultural, el espectáculo producido por el veterano de ceremonias olímpicas Marco Balich comenzó con bailarines formados en la academia de la famosa casa de ópera de Milán, el Teatro alla Scala, reimaginando las obras de mármol del escultor del siglo XVIII Antonio Canova.

Personas con cabezas de gran tamaño, estilo mascotas deportivas, representaron a los compositores de ópera Giacomo Puccini, Gioachino Rossini y Giuseppe Verdi. Aparecieron en el escenario central, antes de que tubos gigantes de pintura flotaran sobre el escenario y soltaran seda de color rojo, azul y amarillo — los colores primarios.

Luego, un desfile temprano de personajes con vestimentas de varios colores llegó al estadio. Representaban la música y el arte, la literatura y la arquitectura, apreciaciones por la belleza y la historia y, sobre todo, “La Dolce Vita” (“La Buena Vida” en italiano y el nombre de una película de 1960 de Federico Fellini).

Hubo referencias a la antigua Roma, el Renacimiento, el Carnaval de Venecia y las tradiciones notables del país en diversas áreas como la cocina y la literatura, incluyendo “Pinocho” y “El Infierno” de Dante.

Un desfile de moda mostró atuendos —creados por el fallecido diseñador de moda Giorgio Armani, quien murió el año pasado a los 91 años— en los colores de la bandera de Italia: rojo, verde y blanco. Y la baladista Laura Pausini cantó el himno nacional de Italia.

Carey recibió sonoros aplausos en Milán mientras cantaba en italiano. En Cortina, cientos de fanáticos cantaron junto con ella, y ovacionaron cuando se dieron cuenta de que estaba interpretando la canción con el estribillo de “Volare”.

Otro toque local: la actriz italiana Sabrina Impacciatore, famosa por “White Lotus”, lideró una sección que llevó a los espectadores a través de un siglo de Juegos Olímpicos pasados, con ejemplos de la evolución del equipamiento, la ropa deportiva y la música. Y la actriz y comediante Brenda Lodigiani demostró los populares gestos de manos italianos que a menudo se usan para comunicarse en lugar de palabras.