El cantante puertorriqueño Daniel Rivera ”Junior”, quien se estableció nuevamente en la Isla, aseguró sentirse entusiasmado con su participación en el disco, En tiempo de bolero, que grabó con Riverita y su Orquesta Noche Caliente.

El hijo del veterano vocalista Danny Rivera participó en la producción como cantante invitado. Ģrabó tres temas, dos en el género del bolero y una salsa.

“Grabé La pared, composición de Roberto Angleró, en el cual participaron sus dos hijos, Juan Luis en el piano, y Roberto Angleró, hijo en la percusión. También Envidia, del compositor venezolano Saoco Flores, y un “medley” de salsa que incluye Lucía, Tentación y Calla corazón, temas que grabó mi padre y por los cuales es conocido en Colombia como salsero”, sostuvo.

“Me siento muy cómodo con el trabajo que hice, porque ya había grabado un disco de bolero con los éxitos del cantante cubano Fernando Álvarez. Y temas de salsa romántica, aunque no había grabado, sí he cantado. Escogí esos temas para ver cómo me escucho y más importante, para conocer la reacción del público”, agregó.

Fue la primera vez que graba con una orquesta en vivo, lo que describe como “algo nuevo y refrescante”.

“Había cantando con el grupo de Gary Núñez y las orquesta de Mandy Vizoso y Quique Talavera, pero no había grabado un disco. Me he disfrutado la experiencia”, sostuvo.

Por su parte, Héctor L. Rivera, director de la mencionada orquesta, reveló cómo se dio el junte con Rivera, Junior.

“Conozco hace tiempo a Danny Rivera, Junior y su potencial vocal. Estaba seguro que su participación le daría un toque diferente a la orquesta, y así fue porque el disco está bien bueno. También tengo de invitados a los cantantes José Reyes y Tony Rivas”, dijo.

Para mantener vigente su agrupación musical, compuesta por 13 miembros y que fundó en Orlando, Florida, en el 2013, ha tenido que reinventarse.

“No es fácil, en términos económicos, sostener un grupo musical. Lo que hago es que para las presentaciones fuera de Florida solo me llevó al talento necesario y en el país donde me vaya a presentar contrato al resto de los músicos”, manifestó Riverita, quien a renglón seguido justificó su esfuerzo, alegando que en términos de calidad musical no se compara la música en vivo con pistas.

Daniel Rivera, Junior y Riverita y su Orquesta Noche Caliente tendrán su primera prueba de fuego en la Isla el próximo sábado, 27 de mayo, a las 9:00 p.m., con una presentación en el café teatro José Luis Moneró del Centro de Bellas Artes de Caguas.

El disco “En tiempo de bolero” que, además de los temas mencionados, incluye Bohemia y coqueta, Extasis, Ivy y Tú me pediste un bolero, está disponible en Viera Records y distintas plataformas digitales.