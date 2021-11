Por primera vez en 48 años, el grupo sueco ABBA recibió su primera nominación de los Grammy, en la categoría Grabación del año con por la canción “I Still Have Faith In You” de su álbum más reciente “Voyage”.

A pesar de sus éxitos desde que se formó el grupo en el 1972, que incluyeron “Waterloo”, “Mamma Mía”, “The Winner Takes It All” y “Dancing Queen”, nunca recibió una nominación de esta índole.

“I Still Have Faith In You” está nominada contra “Freedom” de Jon Batiste, “I Get A Kick Out Of You” de Tony Bennett y Lady Gaga, “Peaches” de Justin Bieber, “Right On Time” de Brandi Carlile, “Kiss Me More” de Doja Cat y SZA, “Happier Than Ever” de Billie Eilish, “Montero” de Lil Nas X (Call Me By Your Name), “Driver’s License” de Olivia Rodrigo y “Leave The Door Open “de Silk Sonic.

Después de que el grupo se separó en el 1982, mantuvieron su relevancia con el musical “Mamma Mía!” que estrenó en el 1999.

Luego, ABBA- que consiste de Agnetha Fältskog, 71 años, Björn Ulvaeus, 76 años, Benny Andersson, 74 años, y Anni-Frid Lyngstad, 76 años, - fue incluido en el Salón de la Fama de los Grammy en el 2015.

Por su parte, Batiste es el artista más nominado en los Grammy de este año, con 11 nominaciones.

Mientras, Jay-Z, nominado a tres premios Grammy, ahora tiene la mayor cantidad de nominaciones de todos los tiempos con 83, superando a Quincy Jones, quien ha sido nominado 80 veces.