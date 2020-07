El cantante y compositor español Abraham Mateo ha sabido encontrar un matiz distinto para su música con cada colaboración que suma a su carrera.

Jennifer López, 50 Cent, Yandel y Farruko son algunos de los artistas de calibre internacional que lo acompañan en diversos títulos de su repertorio, y a estos se le sumó recientemente la cantante Becky G en el tema Un tiempo pa’ olvidar.

Combinar su esencia artística con otras de sus colegas en la música lo ayuda a mantener sus letras y sonido en constante evolución, según compartió ayer en videoconferencia desde su estudio de grabación en el sótano de su casa en España.

“Las colaboraciones han sido clave en mi carrera”, reconoció el andaluz. La primera colaboración la logró con los intérpretes puertorriqueños Farruko y Christian Daniel en el sencillo Loco enamorado, el primero que grabó dentro de la onda urbana.

“Fue un tema que me dio muchísimas alegrías, y a raíz de ahí fuimos colaborando con muchos artistas de talla internacional con los que yo realmente he crecido, Jennifer López, 50 Cent o Yandel, y al final no hay nada mejor que colaborar con otros artistas porque siempre sale algo nuevo, siempre sale algo diferente, y siempre soy muy partidario de fusionar culturas y experimentar un poquito con los sonidos”, expuso el joven, cuyo talento comenzó a pulir desde niño casi por cuenta propia.

“Con cada artista que he colaborado siempre me han aportado algo diferente, y eso a mí me encanta”, sostuvo.

Con Becky G acaba de saldar la cuenta que tenían pendiente desde hace largo tiempo tras no darse un primer intento por unir sus voces en un mismo tema. Ahora se les dio con Un tiempo pa’ olvidar, del que realizaron un seductor vídeo en una playa de Malibú.

“La verdad es que nos conocemos desde hace mucho tiempo, desde que éramos pequeñitos realmente. Nos conocimos en mis primeros Premios Juventud, que eran los primeros de ella también. Yo tenía 14 años y entablamos una amistad y quedamos al poco tiempo para grabar una canción que nunca salió, y como que se nos quedó la espinita de algún día sacar algo. Entonces compuse, Un tiempo pa’ olvidar en Medellín y no dudé en enviársela a ella y le encantó”, contó el cantautor.

Natural de San Fernando, en Cadiz, Andalucía, es difícil que no se refleje su identidad cultural en la música que crea para sí mismo. Ahora que artísticamente se siente más maduro, se está dando la libertad de hacerla sentir un poco más.

“Voy introduciendo esas raíces españolas, esas raíces andaluzas que me representan, y poquito a poco siento que mi música está cogiendo una personalidad que creo que al final es de las cosas más importantes para un artista, y más al día de hoy, donde todo está sonando muy igual, porque ahora mismo el reguetón está reinando de una manera increíble, y a mí siempre me gusta tener eso que me distinga un poquito de los demás”, afirmó el artista representado por Sony Music y quien el próximo sábado, 18 de julio, a las 7:30 p.m. ofrecerá un concierto en vivo a través de Primerahora.com.