VIENA - La fiscalía austriaca presentó el lunes cargos relacionados con terrorismo contra un acusado de 21 años que, según ellos, planeaba llevar a cabo un atentado en uno de los conciertos de la cantante superestrella Taylor Swift en Viena en agosto de 2024.

Los fiscales de Viena dijeron en un comunicado que el acusado anónimo había declarado lealtad al grupo Estado Islámico compartiendo material propagandístico y vídeos a través de varios servicios de mensajería.

Los fiscales de Viena también acusan al acusado de haber “obtenido instrucciones en Internet para la construcción de una bomba de metralla basada en el explosivo triperóxido de triacetona”, utilizado habitualmente por el IS, y de haber fabricado una pequeña cantidad del explosivo.

Los fiscales también afirman que el acusado había hecho “varios intentos” de comprar armas ilegalmente fuera del país y traerlas a Austria.

La fiscalía de Viena tiene previsto incoar una causa penal contra el sospechoso anónimo en Wiener Neustadt, localidad cercana a la capital austriaca.

El portavoz de la fiscalía de Viena confirmó a The Associated Press que el acusado se encuentra bajo custodia. Los medios de comunicación austriacos identificaron al sospechoso como Beran A. y dijeron que fue detenido en agosto de 2024.

Las autoridades austriacas cancelaron tres actuaciones de Taylor Swift previstas en Viena en agosto de 2024 después de que dijeran que habían frustrado un aparente complot para atentar contra las actuaciones.

Estados Unidos proporcionó información de inteligencia que contribuyó a la decisión de cancelar los conciertos.

