Adam Blasco transforma el desamor en ritmo con el lanzamiento de “Tiempo Perdido”
El tema parte de una experiencia personal que dejó huellas profundas en el artista.
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El cantante puertorriqueño Adam Blasco estrenó el sencillo “Tiempo Perdido”, un tema cargado de emoción, honestidad y ritmos bailables que marca una nueva etapa en su carrera musical.
El comunicado de prensa detalla que el intérprete es autor del tema y que le letra surgió “de una experiencia personal relacionada con una ruptura amorosa que dejó huellas profundas en el artista. A través de una lírica vulnerable y sincera, Adam aborda el momento en que una relación deja de sentirse igual, cuando las señales del distanciamiento comienzan a hacerse evidentes y una de las partes decide regresar con una pareja del pasado”.
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“Tiempo Perdido” apuesta a “convertir la tristeza en una experiencia musical energética y liberadora”, menciona la comunicación escrita. El sencillo fusiona el “house beat” con otros géneros, logrando un sonido moderno, emocional y altamente bailable.
Adam Blasco manifestó las emociones que lo inspiraron a escribirla. “Hay momentos en que uno se da cuenta de que la relación ya no es la misma. Ya no te hablan igual, ya no te tratan igual, y aunque una persona siga intentando arreglarlo poniéndole comas a la relación, yo simplemente decidí ponerle un punto final. Siento que mucha gente se va a identificar”.
“En esta nueva etapa de mi carrera me estoy enfocando más en el house porque es algo que me representa como artista. Soy una persona energética, feliz, y aunque esté hablando de una relación que no funcionó, quiero que la gente sienta emoción, que disfrute la música y que pueda bailar mientras sana”, añadió el cantante.
La producción musical estuvo a cargo de Giuliano Gómez y Juan López Ruperto. El lanzamiento del sencillo ““Tiempo Perdido” vino acompañado del video oficial el cual fue filmado en locaciones de San Juan, bajo la dirección y producción de Xandi Studios. El tema también incorpora la voz de Mya Santana, “quien da vida al personaje de “Estrella”, figura central dentro de los visuales de la canción y representación simbólica del gran amor que inspira esta historia”, detalla el escrito.
“Tiempo Perdido” está disponible en todas las plataformas digitales y el video en su canal de YouTube.
Adam Blasco continúa trabajando en consolidar su identidad artística apostando por sonidos frescos, emociones reales y una propuesta musical auténtica que conecta con una nueva generación.