Adam Levine, el líder de Maroon 5, está nuevamente al centro de una polémica por la reacción que tuvo con una fanática que se subió al escenario durante una presentación de la banda. Sin embargo, el cantante salió a defenderse y explicar el motivo detrás de su actitud.

El hecho ocurrió el sábado pasado durante un show que Maroon 5 ofrecía en el Hollywood Bowl de Los Angeles, California. Según informó la revista People, cuando la banda estaba interpretando el tema “Sunday Morning”, una mujer se subió al escenario y abrazó a Levine. El momento fue grabado por otro asistente a la presentación, que subió el video a su cuenta en TikTok. En él se puede ver a un evidentemente molesto Levine que sacude su cuerpo en actitud de desagrado y grita “¡mierda!”. Luego sigue caminando y tira al suelo el pedestal de su micrófono.

La reacción de Levine fue muy criticada luego de que el video se viralizara, con muchos reproches hacia la actitud que tuvo con su fanática. Es por esto que el cantante publicó una historia en su cuenta de Instagram para defenderse y explicar por qué actuó así. “Realmente estaba sorprendido. Y a veces, cuando te sobresaltas... tienes que sacudirte y seguir adelante porque estoy haciendo mi trabajo”, explicó. Y agregó: “Espero que todos podamos entender eso”. Levine también descartó sentirse superior a sus fanáticos. “Eso no es lo que soy”. “Siempre he sido alguien que ama, respeta y adora a nuestros fanáticos. Sin nuestros fanáticos, no tenemos trabajo”, afirmó.

El episodio recuerda al vivido en 2020 en el Festival de Viña del Mar, cuando el cantante fue muy criticado por ser frío y distante con el público de la Quinta Vergara. En esa oportunidad, Levine también dio explicaciones a través de las redes sociales, afirmando que “había problemas de sonido que me afectaron e impactaron mi presentación en el escenario, lo que es poco profesional y ofrezco disculpas por eso”.