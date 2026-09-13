De una pregunta a su interés amoroso nació un proceso creativo donde el artista no solo buscó responder a una duda universal, sino también resaltar las raíces y el talento de su gente.

Kevin Adames Morales, conocido artísticamente como Adames, busca llevar la esencia de su natal Moca y visibilizar la creatividad de los artistas del oeste de la Isla con su nuevo proyecto transmedia, “Música para la playa”.

El mocano compartió con Primera Hora sobre esta propuesta musical que surgió de un ejercicio creativo en el que fusionó sonidos familiares, como el reguetón, el R&B, la salsa, la bachata, el mambo y el afrobeats, con la exploración de las identidades sonoras de pueblos africanos. La búsqueda de la respuesta a una pregunta que le planteó a una chica no solo dio paso a la producción discográfica, sino también a su primer cortometraje, titulado “¿Qué es amar?”.

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“Le estaba preguntando a la muchacha si ella creía en el amor... tirándole la cascarita ahí para ver si me tiraba de pecho”, compartió el artista entre risas. “Ella me contestó que no creía en el amor, y ahí fue que me hice la pregunta rápido: ‘Pero, ¿qué es amar?’, porque quizás su definición es la que le dice a ella que no cree en el amor. Ahí empecé a desarrollar los temas musicales que tenía en mente, hice una cronología emocional para definir qué es amar y presentarlo en el cortometraje”, reveló.

Adames sostuvo que el desarrollo de ambos proyectos trazó el camino para proyectar la calidez de la gente de la “Capital del Mundillo” y la capacidad creativa de la zona oeste.

“Por lo menos, nosotros los mocanos somos bien calurosos, y acá en San Sebastián también lo son. Nos gusta vernos, nos alegramos de vernos y, ya de mirarnos, nos regalamos una sonrisa y alegría”, sostuvo. “Aunque parezca serio, ya de ver a una persona que conozco o si me hablas rápido, ya estoy sonriendo. Siempre trato de hacer sentir querida a la gente”, enfatizó.

En cuanto a su trabajo fílmico, la producción llegó a proyectarse en salas de Caribbean Cinemas gracias al apoyo de CineMásCorto. Con esta iniciativa, el cantante buscó demostrar las posibilidades de crear comunidad y proyectos de alto nivel fuera de la zona metropolitana.

“Acá en el oeste también se pueden crear proyectos y unificar gente con esta visión, demostrando que no todo tiene que ser en la metro”, destacó. “Mucha gente que trabajó en el cortometraje es de la metro y les dije: ‘No, ahora a ustedes les toca venir para acá. Sientan lo que nosotros sentimos de tener que pasar el peaje y guiar para allá arriba, vengan para que sientan el calorcito del oeste’. Lo que buscamos es traer la industria musical para acá; ese es nuestro ‘goal’”, puntualizó.

El proyecto “Música para la playa” ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales de música.