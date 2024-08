( The Associated Press )

Adele es una de las artistas más importante de la actualidad, canciones como “Rolling In The Deep’”, “Hello”, “Someone Like You” y “One And Only”, le han dado el reconocimiento minimalismo y la han convertido en una de las cantantes más escuchadas en las plataformas de streaming, como Spotify.

La cantante británica acumula millones de seguidores en todo el mundo y esto hace que la mayoría de las entradas a sus conciertos sean vendidas en su totalidad en pocas horas, aun así, cuando se trata de varias fechas en la misma ciudad.

Actualmente, la cantautora se encuentra en una gira musical, en la que dará varios conciertos en Europa. Sin embargo, sus fanáticos quedaron sorprendidos con el anuncio de que la artista será la única en hacer un estadio exclusivamente para sus conciertos.

La noticia se hizo pública que las presentaciones que Adele dará en Múnich, Alemania serán realizadas dentro de una arena desmontable diseñada a la medida solo para este tipo de eventos.

¿Cómo será el estadio desmontable diseñado para los conciertos de Adele?

La novedosa propuesta nació en Alemania, donde Adele tendrá varios conciertos desde el 2 al 24 de agosto de 2024. Para sus presentaciones van a crear una especie de estadio abierto y desmontable hecho a la medida del concierto y de sus seguidores.

Según han revelado, la arena en la que están construyendo en Múnich tiene una capacidad para albergar a 80,000 personas sentadas y de pie, en algunas imágenes que se han difundido en redes sociales, se puede observar el gran espacio que tienen a cielo abierto con instalaciones de luces LED.

El estadio contará con pantallas LED gigante de 220 metros de ancho y 30 metros de altura, y esto lo convertiría en una de las más grandes hasta el momento para un espectáculo de esa magnitud.

La construcción de este sitio tiene emocionados a sus seguidores alemanes, ya que desde el 2016, Adele no había vuelto a Europa y promete ser un concierto inolvidable, tanto para ella como para sus fanáticos.