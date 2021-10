La cantautora inglesa Adele reveló este sábado un fragmento de “Easy On Me”, lo que sería su primer sencillo luego de estar cinco años fuera de los escenarios, durante una transmisión en vivo a través de su cuenta oficial en Instagram.

La intérprete de “Someone Like You” se sentó en el comedor de su hogar para reproducir un pedazo de la balada que estrenará junto con un video musical el próximo viernes, 15 de octubre, por YouTube.

Entre las personas que estuvieron presentes, la cantautora estadounidense Alicia Keys mostró mucho entusiasmo a lo que sería uno de los temas de su nuevo proyecto musical titulado “30″, así continuando su tendencia de titular sus álbumes con la edad que empezó a producirlos.

“Te amo de vuelta”, le comentó Keys a la intérprete de “Skyfall”, a minutos de pedirle que colaboraran juntas.

En otro comentario, Keys pide colaborar con la artista.

Esta transmisión que duró unos 41 minutos se dio a días de que la ganadora de 15 premios Grammy revelara su portada para la edición de noviembre de la revista de moda “British Vogue”, fotografiada por Steven Meisel luciendo su cabello voluminoso, un delineador de ojo estilo “cat-eye”, y vistiendo un bustier amarillo de la diseñadora inglesa Vivienne Westwood.

Igualmente, la artista reveló también ser la persona electa para la portada de la edición de noviembre del “American Vogue”, donde el fotógrafo Alasdair McLellan la retrató en un vestido de Alta Costura verde esmeralda del diseñador italiano Pierpaolo Piccioli para Valentino Garavani.

Adele se convertiría en la primera celebridad en la historia en aparecer en dos portadas simultáneas de la prestigiosa revista.