El pasado sábado, 25 de noviembre se llevó a cabo la gala final del “reality show” Enviados Puerto Rico en la Sala Sinfónica del Centro de Bellas Artes de Santurce, donde Adriana Sepúlveda fue seleccionada como la ganadora.

Junto a Adriana estuvieron los seis finalistas restantes, Karla Laboy, Marhía Pérez, María del Mar Acosta, Jan Michael Avilés (tercer lugar), Viviana Rodríguez (segundo lugar) y Eddie Pérez, quienes hicieron unas impactantes presentaciones y lograron brillar en este primer “reality” de música católica.

En cada uno de los temas, los finalistas, estuvieron acompañados por una banda de destacados músicos dirigida por Keneth Morales y el maestro Arístides González Norat.

Asimismo, el cantante y compositor Michael Gabriel interpretó tres temas, entre ellos la canción oficial de la competencia del Canal 13 - Teleoro, compuesta exclusivamente para la gala final en la que todos los participantes cantaron junto al compositor provocando un mar de emociones.

El otro artista invitado lo fue Estenez, intérprete de la música urbana que viajó desde España exclusivamente para el evento. El joven hizo un despliegue de su talento y dominio del escenario con sus letras que llevaban mensajes del amor de Dios y que fueron del agrado del público.

Por su parte, la ganadora del certamen indicó que su participación en Enviados Puerto Rico fue dejarse “hacer por Dios, como el alfarero, por medio de cada persona que me asesoró y acompañó durante el camino”.

“Cuando me preguntan si esperaba ganar la competencia... no, no esperaba ganar ya que estaba consciente de lo sobresalientes que son cada uno de mis compañeros finalistas. Recibir el primer lugar es para mí un abrazo de Dios y es una confirmación de mi misión. Hace unos años sentí con certeza el envío a ser ‘caricia de Dios’ para su gente. Ahora estoy ansiosa por cumplir esta misión para dar respuesta al Señor y llevar esperanza a cada corazón por medio de mi voz y mi música”, expresó.

Los anfitriones de la noche final de la competencia que se desarrolló por los pasados meses lo fueron Pamela Hernández y Jafet Marrero, mientras que el presentador de “backstage” fue Orlando Gabriel.

Durante todos estos meses, el jurado que estuvo compuesto por Beatriz “Voz de Ángel”, Yanira Torres, Jorge Flynn y Quique López tuvieron la gran responsabilidad de evaluar el desempeño de estos jóvenes. Para la función final y como invitado especial se unió al panel del jurado el monseñor Willie Peña.

“Enviados Puerto Rico” fue transmitido por el Canal 13-Teleoro bajo la producción ejecutiva de Radamés Colón y como productora asociada Paola Colón.