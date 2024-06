Tras años de explorar los sonidos del género urbano en su música, el cantante y compositor ADSO regresa con plenitud a mostrar su lado más universal con “Yo también me quiero”, una canción que celebra el amor propio en los momentos más difíciles de la vida.

El artista venezolano expuso que su nuevo sencillo busca honrar el poder de la superación personal con una lírica universal, más “limpia”, combinando el ritmo pegajoso del “dembow” y el pop latino.

En entrevista con Primera Hora, el cantautor manifestó que su nuevo lanzamiento, que escribió junto a colegas como Carlos Rafael Cossio Caicedo (“KZO Beat”), Gustavo José Manuel Torres (“Tavo”) y Frederick Irizarry Suau (“ECHO”), persigue celebrar una nueva etapa en su carrera a cuatro años de haber salido de su país natal hacia Estados Unidos.

PUBLICIDAD

“Con todos estos lanzamientos, y todas estas canciones que hoy día se escuchan, no es común escuchar este tipo de mensajes en la música urbana, y si tocamos ciertos puntos que nadie ha mencionado (en la música), podríamos conectar con muchísimas más personas”, opinó el carabobeño a este medio, destacando que la nueva producción surgió también de un ejercicio en el que continuaba buscando su verdadero propósito no solo en la industria musical, sino en su intimidad.

“Este es un número donde me siento cómodo, realmente puedo ser yo. Esta es como la carta de presentación con la que quiero que me conozcan, con la quiero que me relacionen”, indicó.

ADSO regresa a los escenarios con "Yo también me quiero", una canción que honra el amor propio y la superación personal. ( Suministrada )

ADSO, igualmente, destacó que “Yo también me quiero” es un sucesor espiritual de su mayor éxito “Como si nada”, tema que lanzó en julio de 2020 y que, hasta ahora, consiguió más de 129 millones de reproducciones en YouTube.

“Tavo me preguntó por qué esa canción tuvo tanto éxito, y yo le dije que era una canción romántica, tiene una letra limpia, es una canción que no tiene género, no tiene sexo, ni dice él o ella, cualquier persona, mujer u hombre la puede cantar e identificarse con ella, y yo creo que tocando ese punto, donde una letra la puede cantar una mujer como un hombre, es muchísimo más cómodo que se haga viral, es más fácil porque nadie le tiene que cambiar la letra cuando la cante, cada quien puede interpretarla igual”, manifestó el intérprete de “TEKKEN”.

Adrián Alejandro Sosa Vargas, nombre de pila del cantante, adelantó a Primera Hora que este lanzamiento se trata del primer sencillo de su álbum debut, que llevará el título de “100%”.

PUBLICIDAD

“Será ‘100%’ porque ahora me siento 100% seguro, 100% pleno, no estoy al 100% en realizar mis sueños, pero sí lo estoy en plenitud, cuerpo, alma y vínculos. Estoy trabajando en mí, para todo en mí, y lo que soy en mi vida diaria, también se vea reflejado en este álbum”, aseguró el exponente, quien lleva siete años colaborando con figuras musicales como Micro TDH, Big Soto, Trainer y Jeeiph,

Además, el venezolano expresó que el público podría esperar un “flow” similar en este próximo proyecto, donde anhela conquistar otros países, otras culturas, otras jergas con su vulnerabilidad y creatividad, así como ayudar a otros a conocer su trayectoria.

Además, el joven músico reflejó el momento en que se encuentra ahora tras salir de su país en busca de un mejor porvenir.

“Salir de allá te da muchísima paz y libertad creativa, te deja enfocarte en lo que quieres crear y no en la situación del país, porque el día a día allá te desconcentra, te descarrila porque hay muchos asuntos primordiales en los que te tienes que enfocar, como (cubrir) la comida, la luz, el agua, o el internet. Una vez sales, te encuentras con la tranquilidad a dedicarte en lo que tú quieres, sabiendo que lo básico ya está cubierto. Eso me hizo conocer de qué estoy hecho, qué me gusta, qué es lo que buscan de mí, qué siento, qué puedo hacer. Estar solo te hace conocer más, y dejar atrás a tu familia, tus amigos, te hace entrar en un estado donde, simplemente, te tienes que conocer”, sostuvo.

“Lo malo es que extraño mis raíces, mi gente, mi cultura, mi familia, pero creo que todo tiene su propósito, y con este cambio musical, yo espero comerme el mundo. Yo empecé con el trap, el rap, pero a lo largo, me percaté que la música con la que yo conecto es la música que se dedica”, destacó.