El sencillo “Perdóname” de la novel cantante Agatha está siendo bien recibido en mercados internacionales como España, México y Chile, según se desprende de los reportes de plataformas digitales como Pandora y Spotify.

El tema, de su autoría, fue producido por Okeiflou, quien también hizo el arreglo junto a la propia Agatha.

“Es un tema muy rico que trata sobre esta mujer joven que se arrepiente de fallado en una relación”, explica la artista puertorriqueña-dominicana que ha hecho importantes incursiones en la actuación de Estados Unidos, como la serie “Orange is the New Black”.

Agatha publicó este sencillo como preámbulo al lanzamiento oficial de una producción musical, que ella adelante incluirá temas tanto en español como en inglés. “Aunque ya he grabado más de 20 temas he publicado solo unos poco. Con la pandemia que vivimos hace ya más de un año todo el proceso es más complejo de lo usual y hay que identificar el momento correcto para hacerlo. Si el panorama no cambia adversamente, será en agosto en que salga al mercado la producción”, comenta al tiempo asegura que en estos días graba el tema 0-100, también de su autoría, con la producción de Federico López Schaper.

Agatha tiene a su haber una colaboración con Gustavo Laureano, cantante del grupo La Secta, en el tema “Cosquillita”, el primero que grabó. “Gustavo es brillante, tuvimos buena química y espero que podamos repetir la experiencia. Otra importantísima colaboración la hice con Chimbala, talento dominicano muy importante con quien grabé ‘Ay no’. En República Dominicana sonó mucho en la radio y el vídeo se fue viral en las redes sociales. Lo respeto muchísimo y le agradezco sus consejos y atenciones”, apunta la artista que vive entre Puerto Rico y República Dominicana y quien aspira a grabar futuras colaboraciones con talentos como Anitta de Brasil, Myke Towers, The Weeknd, y artistas que llevan más tiempo como Marc Anthony y Juan Luis Guerra.

Agatha estudió en Michael Howard Studios & Lee Strasberg Theatre and Film Institute, en Nueva York. Desde los siete años participó en obras teatrales de autores clásicos como Shakespeare, así como en producciones musicales.

Agatha es compositora, músico, coproduce, canta y actúa en televisión, cine y teatro. Ha participado en programas de la televisión norteamericana como Orange is the New Black de la cadena HBO y Los Leones de Netflix Latino.

Al momento se encuentra desarrollando su carrera musical en inglés y español mientras sigue audicionando para proyectos de televisión. Su talento le ha ganado el corazón de varios exponentes de diferentes géneros musicales (urbano, alternativo, indie pop, house).

Agatha es una latina para el mundo: es bilingüe y sin acento. Su rostro, cuerpo, estilo, y su potente voz la hacen única para el mercado latino y anglosajón. Es ambigua étnicamente, por eso nada más de verla/ escucharla se sabe que eventualmente tocara masas mundiales.