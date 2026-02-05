El dúo compuesto por Alec y Joel presentan oficialmente el sencillo pop urbano “Un Beso”, una canción que narra la historia de cómo un gesto tan sencillo como un beso puede expresar sentimientos profundos y genuinos.

El tema aborda la resistencia emocional de la persona que recibe ese gesto, quien duda de las verdaderas intenciones, dando paso a una reflexión sobre la sinceridad de los sentimientos y la necesidad de expresarlos con honestidad.

El lanzamiento de “Un Beso” está acompañado por un video musical que incorpora una coreografía especial, diseñada como parte integral de la propuesta visual del sencillo y alineada con la estética del proyecto.

“Un Beso” fue escrito por Alec junto al compositor colombiano Aníbal de los Reyes y se grabó en Puerto Rico bajo la producción y arreglos de Eduardo Reyes.

El sencillo “Un Beso” se encuentra disponible en todas las plataformas digitales.

El dúo Alec y Joel continúa trabajando en consolidar su propuesta musical. “Un Beso” se incluye en el EP compuesto por tres temas que reafirma su compromiso con una propuesta fresca dentro del pop urbano. La producción discográfica incluye “Bebé Dime” y “Travesuras”. El proceso creativo de “Bebé Dime” se realizó de manera remota, con Alec trabajando desde Puerto Rico, Joel desde Orlando y Aníbal desde Bogotá, logrando una fusión de talentos que dio como resultado un tema fresco y pegajoso, con elementos de reguetón y una base sólida de pop urbano.

Como parte de su proceso de exposición y desarrollo artístico, el dúo formó parte del Vacilón College Tour de la cadena SBS, visitando importantes instituciones académicas como la Universidad del Sagrado Corazón, la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras y la Universidad del Este.

La trayectoria musical de Alec Mora inició en 2015 en el género de la balada con el tema “Bendito Amor Eterno”. En 2016 exploró la fusión del pop con la electrónica en “Ya No Estaré”. Tras una pausa entre 2017 y 2020 para enfocarse en sus estudios universitarios, regresó a la música con el tema urbano tropical “Me Enamoré”. En los años siguientes, amplió su experiencia artística mediante colaboraciones con diversos artistas, consolidando así su crecimiento musical.

Además de su rol como coautor, Aníbal de los Reyes estuvo a cargo de la producción, mezcla y masterización del proyecto, aportando una visión integral al desarrollo del sencillo.